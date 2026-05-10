Sánchez defiende que España afronta "con ejemplaridad y eficacia" la gestión del hantavirus ante el resto del mundo

Mientras los 14 españoles que estaban a bordo del crucero foco del brote de hantavirus desembarcaban en Tenerife, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje desde la campaña de Andalucía. "España está siendo de nuevo vista desde fuera y de nuevo, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país: con ejemplaridad y eficacia", ha señalado en un acto desde La Línea de La Concepción, Cádiz.

El presidente del Gobierno ha señalado durante su intervención que en Tenerife estaba "desplegada toda la operativa para hacer frente a la emergencia que nos ha pedido la OMS, la UE y que España ha asumido". En ese punto, Sánchez ha preguntado "qué debe hacer las instituciones". Una pregunta que tiene tres respuestas, se ha autocontestado. "En primer lugar, tenemos que garantizar y proteger la salud pública de los canarios, a los que agradecemos su solidaridad. En segundo, proteger la salud pública de los ciudadanos españoles que están en el crucero y también ayudar al resto de países europeos que tienen ciudadanos ahí", ha añadido. "Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, es decir, actuar con rigor científico y técnico, con absoluta transparencia y lealtad institucional y ayudando a la cooperación internacional", ha defendido al presumir de la gestión que ha hecho su ejecutivo de la crisis sanitaria. De hecho, fuentes del Gobierno han asegurado que Sánchez está en constante contacto con los ministros que están en Canarias para conocer la última hora de la operación de evacuación y traslado.

"La política no sirve para insultar, desinformar ni tampoco para alarmar. Sirve para solucionar problemas a la gente y añado, de la gente de a pie", ha añadido el presidente del Gobierno en un mensaje velado hacia la oposición. "Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, con los suyos y con el resto del mundo y lo vamos a hacer en las Islas Canarias", ha incidido al inicio del mitin antes de comentar temas de campaña electoral y arropar a su candidata, María Jesús Montero.

El derribo de la Verja y la comparación Ayuso-Moreno marcan el resto del mitin Ya en clave electoral, Sánchez ha aprovechado su visita al Campo de Gibraltar para presumir del derribo inminente de la valla que separa La Línea con Gibraltar desde hace décadas. "María Jesús Montero es la principal hacedora de este acuerdo", ha puesto en valor entre aplausos de los militantes socialistas. "¿Qué ha dicho PP y Vox? ¿Esta oposición destructiva que tenemos? Si hubieran gobernado este acuerdo no se hubiera materializado porque ellos siempre están creando problemas, nunca están centrados en la solución", ha añadido. En ese sentido, Sánchez ha centrado el resto del mitin en comparar la situación actual con la de 2018 cuando terminó de gobernar el último ejecutivo del PP, el de Mariano Rajoy. "Hace ocho años teníamos un presidente ausente de debates internacionales y ahora ante complicaciones y guerras ilegales hay un gobierno que defiende la paz y no a la guerra", ha continuado. "Somos el Gobierno de las soluciones mientras los de enfrente solo crean problemas", ha insistido. "De Vox no voy a decir nada pero Abascal particularmente se están retratando en esta campaña, donde solo insultan y no tienen argumentos", ha apuntado. "¿Pero qué decir del PP? Va Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena", ha dicho Sánchez. Ha sido en ese momento cuando Sánchez ha aprovechado para vincular al presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Privatizar la sanidad se puede hacer con gritos como Ayuso o a la chita callando como Moreno Bonilla", ha comparado. "Al final son dos caras de la misma moneda, la privatización. Es muy importante ser conscientes que si hay una persona entre los candidatos que pueda resolver el lío en el que Bonilla y el PP han metido a la sanidad pública en Andalucía es María Jesús Montero y el PSOE", ha defendido.