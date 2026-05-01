Las mejores fotos de la campaña de las elecciones en Andalucía 2026 y los actos de los políticos

La campaña electoral hacia las comicios autonómicos de Andalucía del 17 de mayo ya ha dado el pistoletazo de salida, tras la tradicional pegada de carteles de este jueves a medianoche. Desde este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, los candidatos se recorren la comunidad apelando al voto para tratar de darle la vuelta a las encuestas.

El próximo 17-M, algo más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las aurnas para elegir a los 109 diputados que conforman la Cámara regional, que se reparten de la siguiente forma por provincias: 18 por Sevilla, 17 por Málaga, 15 por Cádiz, 13 por Granada, 12 por Almería y Córdoba, y 11 por Huelva y Jaén

A continuación te dejamos las mejores fotos de la campaña electoral.

Moreno arranca con un acto en Sevilla El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, inicia en Sevilla la campaña, con un acto celebrado en los Jardines de Murillo. Francisco J. Olmo Francisco J. Olmo / Europa Press El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha arrancado la campaña electoral en Sevilla, con un acto celebrado este jueves por la tarde en los Jardines de Murillo, y en el que ha contado con también con la participación de la cabeza de lista por Sevilla, Patricia del Pozo, y del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El mitin se producía unas horas antes del inicio oficial de la campaña a medianoche.

Montero recurre al cantante Miguel Ríos para iniciar su campaña La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, junto al cantante Miguel Ríos, durante el acto público de apertura de campaña, en Granada. Alex Camara Álex Cámara / Europa Press La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha realizado su acto de apertura de campaña en Granada, acompañada del cantante granadino Miguel Ríos. Montero ha entrado en el recinto acompañada del artista y al son de su célebre canción de 'Bienvenidos'. Ríos ha mostrado su apoyo público a la candidata y se ha definido como "simpatizante socialista".

Vox y Por Andalucía arrancan con la tradicional pegada de carteles El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, pega carteles de campaña por el 17-M en Cádiz. Nacho Frade Nacho Frade / Europa Press El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha iniciado este jueves su campaña con la tradicional pegada carteles para las elecciones del 17 de mayo en Cádiz, provincia por la que es cabeza de lista al Parlamento andaluz. Y lo ha hecho al caer la tarde, pero unas horas antes del inicio oficial de la campaña. El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, durante el acto público de apertura de campaña en Sevilla. Rocio Ruz Rocío Ruz / Europa Press El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha comenzado este jueves la carrera a la Presidencia de la Junta con un acto en la Alameda de Hércules de Sevilla, donde ha exhibido, además los carteles de la campaña.

Adelante Andalucía exhibe en Málaga un cartel gigante de su candidato El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, exhibe el cartel de su campaña durante el acto de inicio en Málaga. EFE/Jorge Zapata El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha elegido este jueves Málaga para dar el pistoletazo de salida a la campaña por ser la ciudad de origen de la familia de Moreno Bonilla. En el acto público realizado en esta ciudad ha exhibido un cartel gigante de su candidatura.

Sánchez y Zapatero arropan a Montero El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero participan en un acto de campaña en Cártama (Málaga) para respaldar a la candidata socialista, María Jesús Montero. Alex Zea Álex Zea / Europa Press Como primer acto tras el inicio oficial de la campaña, la candidata socialista, María Jesús Montero, ha contado con el respaldo del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres han participado en un mitin en Cártama (Málaga).

Abascal respalda a Gavira El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, participa en un acto público en el marco de la campaña andaluza bajo el lema 'No a Mercosur' en Jaén. Ángel Díaz / Europa Press El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado este sábado por primera vez junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en un acto público en Jaén en el marco de la campaña andaluza, que ha estado centrado en el el lema 'No a Mercosur'. Y aunque es el primer acto oficial de campaña del líder de Vox en Andalucía, lleva ya varios días realizando diferentes actos de precampaña por toda la comunidad.