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Elecciones Andalucía 2026

Las mejores fotos de la campaña de las elecciones en Andalucía 2026 y los actos de los políticos

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en diversos actos de campaña
Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en diversos actos de campaña RTVE.es / AGENCIAS
Mª Carmen Cruz Martín
Mª Carmen Cruz Martín

La campaña electoral hacia las comicios autonómicos de Andalucía del 17 de mayo ya ha dado el pistoletazo de salida, tras la tradicional pegada de carteles de este jueves a medianoche. Desde este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, los candidatos se recorren la comunidad apelando al voto para tratar de darle la vuelta a las encuestas.

El próximo 17-M,  algo más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las aurnas para elegir a los 109 diputados que conforman la Cámara regional, que se reparten de la siguiente forma por provincias: 18 por Sevilla, 17 por Málaga, 15 por Cádiz, 13 por Granada, 12 por Almería y Córdoba, y 11 por Huelva y Jaén

A continuación te dejamos las mejores fotos de la campaña electoral.

Moreno arranca con un acto en Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, inicia en Sevilla la campaña, con un acto celebrado en los Jardines de Murillo.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, inicia en Sevilla la campaña, con un acto celebrado en los Jardines de Murillo. Francisco J. Olmo Francisco J. Olmo / Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha arrancado la campaña electoral en Sevilla, con un acto celebrado este jueves por la tarde en los Jardines de Murillo, y en el que ha contado con también con la participación de la cabeza de lista por Sevilla, Patricia del Pozo, y del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El mitin se producía unas horas antes del inicio oficial de la campaña a medianoche.

Montero recurre al cantante Miguel Ríos para iniciar su campaña

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, junto al cantante Miguel Ríos, durante el acto público de apertura de campaña, en Granada.

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, junto al cantante Miguel Ríos, durante el acto público de apertura de campaña, en Granada. Alex Camara Álex Cámara / Europa Press

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha realizado su acto de apertura de campaña en Granada, acompañada del cantante granadino Miguel Ríos. Montero ha entrado en el recinto acompañada del artista y al son de su célebre canción de 'Bienvenidos'. Ríos ha mostrado su apoyo público a la candidata y se ha definido como "simpatizante socialista".

Vox y Por Andalucía arrancan con la tradicional pegada de carteles

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía y cabeza de lista por Cádiz al Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, pega carteles de campaña por el 17-M en Cádiz.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, pega carteles de campaña por el 17-M en Cádiz. Nacho Frade Nacho Frade / Europa Press

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha iniciado este jueves su campaña con la tradicional pegada carteles para las elecciones del 17 de mayo en Cádiz, provincia por la que es cabeza de lista al Parlamento andaluz. Y lo ha hecho al caer la tarde, pero unas horas antes del inicio oficial de la campaña.

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, durante el acto público de apertura de campaña en Sevilla.

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, durante el acto público de apertura de campaña en Sevilla. Rocio Ruz Rocío Ruz / Europa Press

El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha comenzado este jueves la carrera a la Presidencia de la Junta con un acto en la Alameda de Hércules de Sevilla, donde ha exhibido, además los carteles de la campaña.

Adelante Andalucía exhibe en Málaga un cartel gigante de su candidato

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, exhibe el cartel de su campaña durante el acto de inicio en Málaga.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, exhibe el cartel de su campaña durante el acto de inicio en Málaga. EFE/Jorge Zapata

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha elegido este jueves Málaga para dar el pistoletazo de salida a la campaña por ser la ciudad de origen de la familia de Moreno Bonilla. En el acto público realizado en esta ciudad ha exhibido un cartel gigante de su candidatura.

Sánchez y Zapatero arropan a Montero

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero respaldan a María Jesús Montero en Cártama (Málaga)

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero participan en un acto de campaña en Cártama (Málaga) para respaldar a la candidata socialista, María Jesús Montero. Alex Zea Álex Zea / Europa Press

Como primer acto tras el inicio oficial de la campaña, la candidata socialista, María Jesús Montero, ha contado con el respaldo del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres han participado en un mitin en Cártama (Málaga).

Abascal respalda a Gavira

Santiago Abascal, junto al candidato de Vox, Manuel Gavira, en un acto en Jaén.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, participa en un acto público en el marco de la campaña andaluza bajo el lema 'No a Mercosur' en Jaén. Ángel Díaz / Europa Press

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado este sábado por primera vez junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en un acto público en Jaén en el marco de la campaña andaluza, que ha estado centrado en el el lema 'No a Mercosur'. Y aunque es el primer acto oficial de campaña del líder de Vox en Andalucía, lleva ya varios días realizando diferentes actos de precampaña por toda la comunidad.

Yolanda Díaz participa junto a Maíllo en la manifestación del 1 de mayo en Málaga

Antonio Maíllo y Yolanda Díaz asisten a la manifestación del 1 de mayo en Málaga.

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asistido este viernes a la manifestación del 1 de mayo en Málaga, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Álex Zea Álex Zea / Europa Press

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asitido a la manifestación central que con motivo del 1 de mayo se ha celebrado en Málaga, donde ha coincidido con Montero, y a la que ha acudido acompañado de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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