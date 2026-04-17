Elecciones en Andalucía: Calendario y fechas clave en los comicios

Andalucía continúa con el ciclo electoral iniciado el pasado mes de diciembre, y tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, celebra sus comicios autonómicos el próximo 17 de mayo.

A esta cita están llamados algo más de 6,8 millones de andaluces, de los que algo más de 6,5 millones residen en Andalucía, y 302.005 en el extranjero. Además, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sorprendió el pasado 23 de marzo anunciando la convocatoria electoral, que se celebra unas semanas antes de lo previsto, ya que el límite para celebrar comicios era el 30 de junio -o si tenemos en cuenta que las elecciones se suelen celebrar en domingo, el último posible era el 28 de junio-.

El adelanto vino condicionado por la visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio y por la celebración de diversas ferias y romerías. De hecho la campaña electoral y el día de votación tendrá lugar entre medias de dos celebraciones importantes en Andalucía: la Feria de Abril de Sevilla y la Romería del Rocío. Según explicó Moreno, el 17 de mayo era una "fecha idónea para facilitar la máxima participación posible".

Con la publicación del decreto electoral el pasado 24 de marzo, se pone en marcha el reloj hacia las elecciones en las que se eligirán los 109 diputados de Parlamento andaluz, distribuidos de la siguiente forma: 18 por Sevilla, 17 por Málaga, 15 por Cádiz, 13 por Granada, 12 por Almería y Córdoba, y 11 por Huelva y Jaén.

Hasta el 17 de mayo, varias son las fechas claves a tener en cuenta en el calendario: solicitud del voto por correo, la elección de las mesas electorales o el arranque de la campaña.

La campaña electoral y jornada electoral La campaña electoral para los comicios andaluces del 17 de mayo arrancará en la medianoche del 1 de mayo, momento a partir del cuál, los candidatos y partidos podrán pedir el voto, y se prolongará durante 15 días, hasta el 15 de mayo. Posteriormente el 16 de mayo será la jornada de reflexión, día en el que no se permite solicitar el voto. Por otro parte, esta prohibida la publicación, difusión o reproducción de sondeos electorales en los cinco días antes de la jornada electoral, por lo que el último día en el que se podrán conocer será el 11 de mayo. El 17 de mayo, los colegios y centros electorales abrirán sus puertas desde las 9:00 horas hasta las 20.00 horas, aunque las mesas se constituirán una hora antes, a las 8:00 horas. Así, el incio de la campaña se produce una semana después de la celebración de la Feria de Abril de Sevilla y la votación tendrá lugar una semana antes del fin de semana de la Romería del Rocío.

Petición del voto por correo Una vez convocada las elecciones, los electores andaluces pueden solicitar el voto por correo desde ese día y hasta el 7 de mayo, diez días antes de la cita con las urnas. Pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos de España, presentando su DNI, carné de conducir o pasaporte original, o a través de la web de Correos mediante DNI electrónico o certificado digital válido. Después de hacer la solicitud, que ha de ser aprobada por la Oficina del Censo Electoral, será remitida a la dirección que el elector haya indicado toda la documentación necesaria para poder votar por correo. Posteriormente, el solicitante deberá depositar en persona su voto en cualquier oficina postal y tendrá para ello de plazo hasta el 13 de mayo. Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones de Andalucía 2026: plazos y fechas Félix Donate Mazcuñán Si el votante no pudiera acudir, puede autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar, para lo que deberá presentar una autorización, una fotocopia dle documento oficial acredidativo del elector y el propio documento oficial del que acude en su lugar.

Voto CERA En el caso de los andaluces residentes en el extranjero, ya no es necesario presentar solicitud como paso previo para votar. Según los datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) publicados por la Oficina del Censo Electoral (OCE) el pasado 27 de marzo, son algo más de 302.000 las personas que podrán votar el próximo 17 de mayo. La mayoría reside en Argentina, Francia, Alemania, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Bélgica. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remitirán por correo postal la documentación electoral a la dirección de la inscripción de cada elector inscrito en el CERA entre el 11 y el 17 de abril, plazo al que habrá de sumarse el tiempo que tarde en llegar la documentación. Asimismo habrá un segundo envío postal con las papeletas entre el 22 y el 26 de abril, salvo en el caso de que se produjesen impugnaciones a las candidaturas, en cuyo caso el envío podría demorarse hasta el 02 de mayo. Asimismo los electores también podrán descargarse on line las papeletas desde el momento en que se produzca la proclamación definitiva de las candidaturas y hasta el 14 de mayo de 2026. También se podrá obtener la documentación directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 9 al 14 de mayo –que son los días habilitados para el depósito del voto en urna–. En cuanto al voto por correo, los votantes podrán enviarlo al consulado que les corresponda desde el 22 de abril hasta el 12 de mayo.

Sorteo de mesas electorales e inicio de la campaña Los ayuntamientos de cada municipio son los encargados de hacer el sorteo público para designar a los miembros de las mesas electorales. Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el sorteo público tiene que celebrarse entre 25 y como máximo 29 días, después que se haya efectuado la convocatoria de elecciones, por lo que para la cita del 17 de mayo, se ha pactado que el sorteo se realice entre el 17 y el 21 de abril. Cada ayuntamiento puede elegir qué día prefiere hacerlo. Luego será la Junta Electoral de Zona la que se encarga de informar a los ciudadanos elegidos para las mesas y esa comunicación se producirá a partir del 24 de abril. Una vez que la persona designada ha sido notificada, tiene un plazo máximo de 7 días para poder presentar alegaciones, que han de ser por causas justificadas, ante la Junta Electoral de Zona.