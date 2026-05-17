Elecciones Andalucía 2026, en directo hoy la última hora: comienzan a constituirse las mesas electorales

Andalucía celebra elecciones este domingo en la última cita del ciclo electoral —iniciado en diciembre en Extremadura y continuó en Aragón y Castilla y León—. Una jornada en la que están llamados más de seis millones de andaluces, de los que 368.853 podrán participar por primera vez por haber cumplido 18 años desde la anterior votación.

Los ciudadanos eligen a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz para los próximos cuatro años en una convocatoria que llega unas semanas antes de lo previsto. La gestión sanitaria, los cribados y los ataques de la oposición a Juanma Moreno han centrado la campaña en Andalucía.