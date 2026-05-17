Elecciones Andalucía 2026, en directo hoy la última hora: comienzan a constituirse las mesas electorales
- Más de 300.000 electores podrán participar por primera vez al haber cumplido 18 años
Andalucía celebra elecciones este domingo en la última cita del ciclo electoral —iniciado en diciembre en Extremadura y continuó en Aragón y Castilla y León—. Una jornada en la que están llamados más de seis millones de andaluces, de los que 368.853 podrán participar por primera vez por haber cumplido 18 años desde la anterior votación.
Los ciudadanos eligen a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz para los próximos cuatro años en una convocatoria que llega unas semanas antes de lo previsto. La gestión sanitaria, los cribados y los ataques de la oposición a Juanma Moreno han centrado la campaña en Andalucía.
En directo, las elecciones de Andalucía 2026
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8:49
Un dispositivo de seguridad formado por más de 16.000 agentes
En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.
El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de 206 agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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8:41
Todo está listo para que a las 9:00 comiencen las votaciones
En el Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla, uno de los más de 3.700 locales de esta jornada de votación, ya se han constituido las mesas de forma puntual, a las 8:30, ya se han precintado las urnas y firmado las actas electorales, informa desde allí Cristina Pampín en el canal 24h.
“#EleccionesAndalucíaRTVE | Todo listo para que en menos de media hora abran los colegios electorales en Andalucía para constituir las más de 10.400 mesas de votación— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 17, 2026
En Sevilla está @CristinaPampin https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/6dYtb2EFIq“
Algunos de los ciudadanos titulares de estas mesas que habían sido citados en este centro de votación han faltado y han tenido que ocupar su lugar los suplentes. A partir de las 9:00 se abrirán las puertas de todos los centros de votación.
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8:32
El tiempo acompaña en esta jornada clave, según la previsión de la Aemet
La previsión meteorológica acompaña en esta jornada electoral para que los electores se acerquen a los centros de votación, según la previsión de la Aemet. Se espera una temperatura máxima de 28 grados en Sevilla.
Se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando a muy nubosos y con chubascos ocasionales por la tarde, más probables e intensos en las sierras, donde pueden ir acompañados de tormentas; tendiendo a quedar despejados por el tercio occidental al final de la tarde.
“Hoy domingo, al paso de una vaguada en altura se esperan algunos chubascos ocasionalmente tormentosos durante la tarde, en zonas de la mitad oriental de Andalucía, ocasionalmente acompañados de alguna tormenta. Temperaturas máximas sin apenas cambios. pic.twitter.com/kdq8BnPmcL“— AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) May 17, 2026
Temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso en el interior de la mitad oriental. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde.
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8:23
A qué horas se tendrán más datos: la agenda de la jornada electoral
A las 10:30 horas, una hora y media después de que hayan abierto los colegios electorales la Junta de Andalucía ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre la constitución de las mesas electorales y la apertura de los centros de votación.
El primer avance de participación será a las 12:00 horas, el segundo a las 14:30 horas y ya por la tarde a las 18:30 el tercero, con los datos recogidos hasta media hora antes.
A las 20:00 horas se cierran las urnas, comienza el escrutinio y el Gobierno andaluz estima que si todo transcurre con normalidad entre las 22:00 y las 22:30 horas se podrá conocer con exactitud cómo va a ser el Parlamento andaluz en la siguiente legislatura.
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8:15
Así es la constitución de las mesas en los más de 3.700 centros de votación
En el Centro Cívico Las Sirenas en Sevilla se encuentra la periodista de RTVE Cristina Pampín que acaba de contar en el canal 24 horas donde ya se encuentran los miembros que an a componer las cinco mesas electorales.
Primero hay que comprobar las ausencias para poder constituir las mesas a partir de las 8:30, cuando se firme el acta de constitución. Se precintarán las urnas y a partir de las 9:00 horas podrán acudir los votantes a depositar su papeleta en la urna dentro de un sobre.
Después se colocarán las papeletas que podrán coger los votantes a medida que lleguen a ejercer su derecho a voto en alguna de las tres mesas que hay en este centro.
Sevilla es la provincia andaluza con más electores, casi 1,6 millones de electores van a poder participar en estos comicios.
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8:09
Comienzan a constituirse las mesas electorales en los centros de votación
A las 8:00 se han empezado a constituir las mesas electorales en los centros de votación.
Más de 30.000 personas van a tener una misión imprescindible en estos comicios andaluces para que alrededor de seis millones de electores puedan elegir a sus representantes. Son los ciudadanos elegidos por sorteo en los Ayuntamientos de sus municipios que ejercerán como presidentes o vocales de las mesas electorales en las que recibirán a los votantes, buscarán sus nombres en las listas y registrarán que han depositado su voto en la urna.
Un total de 10.403 mesas electorales se habilitarán en 3.756 centros de votación, según recoge el Instituto Nacional de Estadística. Estas son las claves sobre el proceso de selección de las personas que tendrán la obligación de ejercer esta labor clave en todo proceso electoral:
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7:58
Los candidatos votan en Málaga, Sevilla, Cádiz y Jerez
Los candidatos a la Junta de Andalucía con representación parlamentaria ejercerán su derecho a voto este domingo en colegios electorales de Málaga, Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera.
El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, votará en el Colegio Sagrado Corazón de Málaga, mientras que la candidata del PSOE María Jesús Montero lo hará en el Colegio SAFA de Sevilla.
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ejerce su derecho al voto en el Colegio San Vicente de Paúl de Cádiz; el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla y el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, votará en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera.
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7:45
Andalucía acude a las urnas con el interrogante de si el PP consigue una mayoría absoluta o dependerá de Vox
Las expectativas para el PSOE no son favorables; Por Andalucía y Adelante Andalucía podrían crecer a su costa. Por Álex Cabrera y Paula Guisado
Con Andalucía finaliza el ciclo electoral autonómico que arrancó en diciembre de 2025 en Extremadura y al que le siguieron Aragón y Castilla y León. En el caso de este domingo, casi siete millones de andaluces acuden a las urnas para certificar, según todas las encuestas, el giro total a la derecha en la región. La gran incógnita es saber si el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, vuelve a obtener una mayoría absoluta o bien depende del apoyo de Vox para formar Gobierno.
Moreno depende este domingo de varios factores como la participación y la movilización, pero todas las miradas están puestas en la ultraderecha. El pronóstico es que el partido que encabeza Manuel Gavira en la región suba del 13% de los votos obtenidos en las últimas elecciones y obtenga así mayor representación. El ascenso de Vox se ha dado en los últimos tres comicios regionales, lo que ha permitido a los de Abascal negociar ejecutivos e imponer su agenda con conceptos como el de ‘prioridad nacional’.
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7:35
Las decimoterceras elecciones autonómicas andaluzas
En esta jornada electoral en Andalucía podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad.
Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura: PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
Las otras formaciones que han registrado candidaturas en las ocho provincias andaluzas son Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.
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7:06
Así ha cambiado el mapa electoral andaluz: del rojo histórico del PSOE a la ola azul del PP
Andalucía ha vivido una transformación política sin precedentes.Por José Á. Carpio
Una auténtica metamorfosis la ha llevado en apenas 20 años de ser el principal bastión del voto socialista a convertirse en una comunidad de derechas que ha sustentado dos gobiernos del PP, uno en coalición y otro con mayoría absoluta, que espera prolongar el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo.
Hasta 2018, lo que había caracterizado al mapa político andaluz es una adhesión a la izquierda prácticamente sin fisuras. Feudo de gobiernos socialistas durante 36 años, desde las primeras elecciones en 1982, encadenando mayorías absolutas (tres seguidas en 1982, 1986, 1990 y otra más en 2004), y con un mismo presidente, Manuel Chaves, durante casi dos décadas, de 1990 hasta 2009.
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07:05
Comparador de programas electorales de Andalucía 2026: las propuestas de los partidos
Consulta los programas electorales en RTVE
Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las formaciones que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de junio de 2022 y que optan de nuevo en esta convocatoria electoral a representación en el Parlamento autonómico.
El comparador de programas electorales agrupa en 26 categorías las propuestas de los partidos seleccionados. De esta manera, se pueden consultar los programas electorales en Andalucía del PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones autonómicas en esta comunidad.
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07:00
¡Buenos días! Comienza aquí el relato minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía, en la que están llamados a votar más de 6 millones de ciudadanos. La gestión sanitaria, los cribados y los ataques de la oposición a Juanma Moreno han centrado la campaña. Algunos asuntos de actualidad nacional han marcado el debate, como la muerte de dos guardias civiles en un operativo contra la droga y la crisis por el brote de hantavirus en el crucero MVHondius.