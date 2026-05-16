Gran Premio de Catalunya, en directo la carrera al sprint de MotoGP 2026

El Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló se prepara con la carrera sprint de MotoGP, que se disputa este sábado 16 de mayo a las 15:00h y que puede marcar un punto de inflexión en el campeonato.

La gran ausencia del fin de semana será la baja de Marc Márquez. El piloto de Cervera no estará presente tras pasar por el quirófano después del GP de Francia, dejando un vacío importante tanto para la afición catalana como para la lucha deportiva. Sin el ocho veces campeón sobre el asfalto, el escenario queda abierto para nuevos aspirantes y para pilotos que atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada.

Entre ellos destaca el español Jorge Martín. También acaparan la atención Pedro Acosta, una de las sensaciones del curso, y Marco Bezzecchi, actual líder del Mundial y referencia de este arranque de campeonato gracias a su regularidad y velocidad.

El piloto italiano suma 128 puntos tras el Gran Premio de Francia en Le Mans. Muy cerca se encuentra Jorge Martín con 127 puntos, después de lograr una importante victoria que lo mete de lleno en la lucha por el campeonato. Mientras que en tercera posición aparece Fabio Di Giannantonio con 84 puntos.

La afición catalana también seguirá muy de cerca a Álex Márquez, que compite en casa y llega reforzado por sus últimas actuaciones. El piloto español siempre ha mostrado un gran rendimiento en el trazado barcelonés y confía en aprovechar el apoyo del público para pelear por las posiciones delanteras.

Otro de los protagonistas destacados en esta temporada es el equipo Aprilia, ya que han liderado en los últimos premios de 2026. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana en en el Gran Premio de Francia, donde consiguió hacer triplete en el podio.

La sprint de este sábado, prevista a 12 vueltas, promete una batalla táctica muy distinta a la carrera larga del domingo.