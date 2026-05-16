El crucero Ambition, aislado por un brote masivo de gastroenteritis, atraca en el puerto de A Coruña

El crucero Ambition ha llegado al puerto de A Coruña alrededor de las diez de la mañana de este sábado. El buque permanece aislado por un brote de gastroenteritis que ha afectado a decenas de pasajeros y a parte de la tripulación del buque, en el que viajan más de 1.750 personas. La previsión es que sobre las 20:00 horas, parta hacia Gijón para después continuar su travesía a Bilbao.

Según han trasladado fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, en la tarde de este viernes se ha celebrado una reunión de coordinación entre la Delegación, la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros para coordinar la llegada del barco a la ciudad, al tratarse de una escala no prevista inicialmente.

Así, han ratificado que la entrada en aguas españolas está autorizada por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria ha autorizado su atraque en el puerto al cumplir con todos los requisitos establecidos. Además, la consignataria ha informado de que en estos momentos hay 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de 1.750 personas, entre pasaje y tripulación.

La llegada de este crucero se produce apenas una semana después del caso del Hontius, el crucero afectado por el hantavirius que llegó a Tenerife y que obligó a desplegar un protocolo sin precedentes para el desembarco del centenar de pasajeros.

Sanidad evaluará la situación del pasaje Los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para su inspección rutinaria y análisis de situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos. En todo caso, estas mismas fuentes han recordado que esta escala es posterior a la efectuada en Burdeos, donde ya se autorizó el desembarque del pasaje. En este contexto, la administración estatal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación "está monitorizada" y se están aplicando "todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población". También ha asegurado que se continuará evaluando la evolución de la situación y manteniendo la coordinación entre administraciones.