'Operación Hantavirus', en Informe Semanal

A lo largo de toda la semana, la atención se ha fijado en la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), donde permanecen en aislamiento los 14 pasajeros españoles del Hondius. ‘Informe Semanal’ abordará el brote de hantavirus en el crucero, que se cobró la vida de tres personas. Por otro lado, en la Audiencia Nacional ha quedado vista para sentencia la causa contra la familia de Jordi Pujol, exonerado por el tribunal por motivos de salud. Informe Semanal detallará el proceso y ahondará en la biografía del expresident de la Generalitat.

‘Operación Hantavirus’ "Una parte ha terminado, probablemente la más compleja en términos logísticos, pero aún queda... no va a acabar hasta que no se cumplan 42 días del último contacto con una persona infectada. Son momentos de vigilancia y lo que podemos decir es que estamos un poco más cerca del final". Es la conclusión que saca Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, tan solo unos días después de finalizar con éxito, en Tenerife, el operativo coordinado por el gobierno español para evacuar del buque Hondius a 121 personas. El resto, 25 tripulantes, una enfermera y un médico, siguen a bordo pero ya van camino del puerto holandés de Rotterdam. La alerta sanitaria internacional por hantavirus se lanzó cuando el barco, que había partido del sur argentino el 1 de abril, no pudo, a principios de mayo, atracar en Cabo Verde. Los primeros análisis realizados a una persona infectada acababan de certificar el brote, 21 días después del primer fallecimiento. La primera fase de esta operación inédita y a gran escala, aplaudida por la OMS, concluía en el puerto canario de Granadilla este lunes 11 de mayo, con un desembarco controlado y una evacuación aérea a distintos países. "El principal objetivo era realizarla con absoluta seguridad", nos cuenta Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. Explica en ‘Informe Semanal’ que fueron "tres días para preparar la misión y 36 horas para ejecutarla, combinando una crisis sanitaria con un contexto internacional presidido por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y liderado por España, con 23 países implicados". En estos momentos, los 14 pasajeros españoles del Hondius guardan cuarentena en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. El único que, hasta ahora, ha dado positivo en hantavirus se mantiene estable en la unidad de aislamiento de alto nivel del centro, bajo una vigilancia continua. "Es una habitación donde el virus queda contenido dentro de la habitación. Gracias a un tipo de ventilación que no permite que el virus se disemine por ningún lado", detalla Silvia Valcarce, enfermera representante del sindicato SATSE. La OMS mantiene la hipótesis de que el primer caso, el "paciente cero", contrajo la infección antes de embarcarse en el crucero, tras haber estado expuesto al virus en tierra. Se trataría del pasajero holandés, un ornitólogo retirado, que falleció días antes que su esposa, tras ser trasladada a Sudáfrica. Ambos habían recorrido el Cono Sur durante varios meses. Allí ya era conocido el hantavirus, que se transmite a través de roedores. Los análisis han confirmado que el brote pertenece a la "cepa Andes", única conocida de ese virus capaz de contagiarse entre humanos. "El virus no ha incorporado mutaciones que pudieran facilitar esa transmisión", afirma Antonio Alcamí, virólogo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa: "obviamente hay que vigilarlo, pero en este caso concreto no ha habido un cambio". La gestión de la crisis sanitaria también provocaba un fuerte choque político entre el Gobierno y el presidente de Canarias, que justificaba su negativa a que el barco atracara en las islas con argumentos sin base científica. Como consecuencia, Coalición Canaria ha puesto en el aire su apoyo en el Congreso.