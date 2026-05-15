'Operación Hantavirus', en Informe Semanal
- Además, 'La herencia de Pujol' analiza el juicio a la familia Pujol Ferrusola, que ha quedado visto para sentencia.
- Sábado 16 de mayo, a las 21:30 horas en La1, el Canal 24 horas y RTVE Play.
A lo largo de toda la semana, la atención se ha fijado en la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), donde permanecen en aislamiento los 14 pasajeros españoles del Hondius. ‘Informe Semanal’ abordará el brote de hantavirus en el crucero, que se cobró la vida de tres personas. Por otro lado, en la Audiencia Nacional ha quedado vista para sentencia la causa contra la familia de Jordi Pujol, exonerado por el tribunal por motivos de salud. Informe Semanal detallará el proceso y ahondará en la biografía del expresident de la Generalitat.
‘Operación Hantavirus’
"Una parte ha terminado, probablemente la más compleja en términos logísticos, pero aún queda... no va a acabar hasta que no se cumplan 42 días del último contacto con una persona infectada. Son momentos de vigilancia y lo que podemos decir es que estamos un poco más cerca del final". Es la conclusión que saca Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, tan solo unos días después de finalizar con éxito, en Tenerife, el operativo coordinado por el gobierno español para evacuar del buque Hondius a 121 personas.
El resto, 25 tripulantes, una enfermera y un médico, siguen a bordo pero ya van camino del puerto holandés de Rotterdam. La alerta sanitaria internacional por hantavirus se lanzó cuando el barco, que había partido del sur argentino el 1 de abril, no pudo, a principios de mayo, atracar en Cabo Verde.
Los primeros análisis realizados a una persona infectada acababan de certificar el brote, 21 días después del primer fallecimiento. La primera fase de esta operación inédita y a gran escala, aplaudida por la OMS, concluía en el puerto canario de Granadilla este lunes 11 de mayo, con un desembarco controlado y una evacuación aérea a distintos países. "El principal objetivo era realizarla con absoluta seguridad", nos cuenta Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. Explica en ‘Informe Semanal’ que fueron "tres días para preparar la misión y 36 horas para ejecutarla, combinando una crisis sanitaria con un contexto internacional presidido por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y liderado por España, con 23 países implicados".
En estos momentos, los 14 pasajeros españoles del Hondius guardan cuarentena en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. El único que, hasta ahora, ha dado positivo en hantavirus se mantiene estable en la unidad de aislamiento de alto nivel del centro, bajo una vigilancia continua. "Es una habitación donde el virus queda contenido dentro de la habitación. Gracias a un tipo de ventilación que no permite que el virus se disemine por ningún lado", detalla Silvia Valcarce, enfermera representante del sindicato SATSE.
La OMS mantiene la hipótesis de que el primer caso, el "paciente cero", contrajo la infección antes de embarcarse en el crucero, tras haber estado expuesto al virus en tierra. Se trataría del pasajero holandés, un ornitólogo retirado, que falleció días antes que su esposa, tras ser trasladada a Sudáfrica. Ambos habían recorrido el Cono Sur durante varios meses. Allí ya era conocido el hantavirus, que se transmite a través de roedores.
Los análisis han confirmado que el brote pertenece a la "cepa Andes", única conocida de ese virus capaz de contagiarse entre humanos. "El virus no ha incorporado mutaciones que pudieran facilitar esa transmisión", afirma Antonio Alcamí, virólogo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa: "obviamente hay que vigilarlo, pero en este caso concreto no ha habido un cambio". La gestión de la crisis sanitaria también provocaba un fuerte choque político entre el Gobierno y el presidente de Canarias, que justificaba su negativa a que el barco atracara en las islas con argumentos sin base científica. Como consecuencia, Coalición Canaria ha puesto en el aire su apoyo en el Congreso.
‘La herencia de Pujol’
Uno de los juicios de la temporada ha quedado, esta semana, visto para sentencia. La causa contra la familia Pujol Ferrusola por su fortuna oculta en Andorra ha finalizado después de casi seis meses de sesiones y más de una década de instrucción. Por dirimir, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.
Quien fuera president de la Generalitat durante 23 años, Jordi Pujol, quedaba exonerado, ya en el inicio de la fase testimonial, por su deterioro cognitivo. El tribunal certificó que no estaba en condiciones para declarar, pero en el banquillo sí que han tenido que sentarse sus siete hijos. ‘Informe Semanal’ analiza las claves de un caso que, en 2014, sacudió los cimientos, a partes iguales, de la política y de la sociedad catalanas, cuando Pujol, padre del catalanismo moderno y figura clave también en la gobernabilidad de España, confesó que tenía dinero oculto en el Principado desde hacía más de 30 años.
"Era un líder que trascendía el partido, el líder de un país, un hombre ético", así lo define el escritor y filólogo Jordi Amat, que además añade que, "tras su confesión, esa estatua en el pedestal se cae". Neus Tomàs, directora adjunta de eldiario.es, recuerda que "hasta en su partido renegaron de él. Y, en muy poco tiempo, Jordi Pujol pasó de ser un estadista a un apestado".
La fiscalía solicita 29 años de cárcel para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y penas de entre 8 y 14 años de prisión para el resto de los hermanos. Acusa a toda la familia de actuar como una organización criminal y de blanquear capitales. Incluso usando códigos, como aparentemente quedó reflejado en algún escrito que recoge el sumario.
La mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, fallecida en julio de 2024, era por ejemplo "la madre superiora". Los hijos de la pareja justifican el dinero oculto aferrándose a la herencia del abuelo Florenci, con quien Jordi Pujol tuvo una relación tirante. Las acusaciones no creen que existiera esa herencia. Jesús G. Albalat, periodista de tribunales de El Periódico, destaca que "según el fiscal, ese dinero procedía de comisiones presuntamente ilegales, pagadas por algunas constructoras a cambio de adjudicaciones públicas, de entidades vinculadas a Convergència Democràtica de Catalunya... que no se investigaron".
Por su parte, Quico Sallés, periodista de El Món, recuerda que "en Andorra se está investigando que pasó con la Banca Privada de Andorra que era donde tenían el dinero". Jordi Pujol i Soley, a sus 95 años, podría estar inmerso en una progresiva rehabilitación política. "Primero por una cuestión de edad", apunta Tomàs: "porque también hay un interés casi estratégico de PSC, ERC y Junts por acercarse a un electorado que probablemente ya ha disculpado o perdonado a Jordi Pujol". La historia dirá como queda estampada en las enciclopedias esta última etapa de su vida.