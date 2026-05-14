La música vuelve por todo lo alto al prime time de La 1: Jesús Vázquez abre las puertas de 'La Casa de la Música'

‘La Casa de la Música’ abre sus puertas este sábado 16 de mayo para recibir a artistas de varias generaciones y estilos como homenaje a la dedicación que le ha dado TVE a la música en sus 70 años de historia. Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias, incluirá entrevistas exclusivas y sorprendentes actuaciones. Un especial que mirará al futuro sin perder de vista el archivo audiovisual de RTVE, que sigue latiendo al ritmo de la música.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Convivencia en Paz (16 de mayo), ‘La Casa de la Música’, una producción de RTVE en colaboración con Komodo, se llena de figuras históricas, artistas consagrados y estrellas emergentes, todas ellas conocidas por el gran público. Entrevistas exclusivas y música en vivo desde el Estudio 5 y otras localizaciones ligadas a TVE que han sido testigo de actuaciones históricas y esperan acoger muchas otras en el futuro.

Artistas consagrados y emergentes de todos los estilos musicales En ‘La Casa de la Música’ no podía faltar Raphael, el artista que más actuaciones ha realizado en Televisión Española y que ha vuelto a los escenarios cargado de energía. Le acompañan figuras consagradas como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Pablo López, Vanesa Martín, José Mercé, Fangoria o Camela. También actuarán grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, Ultraligera, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Nil Moliner, Alba Morena o La Plazuela, sin olvidar a conocidos por el gran público como Miranda!, Chanel, Guitarricadelafuente y Siloé, e incluso temas del pop italiano como Samurai Jay ft Naiara, que están siendo los nuevos hits. Tampoco faltarán a la cita los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.