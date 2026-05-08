RTVE prepara un especial para conmemorar los 70 años de historia de Televisión Española

RTVE, en colaboración con Gestmusic, prepara un programa especial para celebrar los 70 años de Televisión Española como espejo y memoria de todo un país.

A lo largo de estas siete décadas, TVE nos ha acompañado, informado, enseñado y nos ha reflejado como sociedad. Esta idea vertebra todo las acciones en torno al aniversario, que culminará con un espectáculo donde se recordará la historia a través del archivo y la mirada de sus protagonistas.

En este especial, en el que participará la Orquesta y Coro RTVE, cada década de estos 70 años será un bloque de contenido, una cápsula del tiempo que destacará los hechos y personas más relevantes de esos 10 años. El hilo conductor de toda esa información es la historia de TVE. Porque si algo ha pasado, se ha comentado o se ha visto en España en los últimos 70 años, sin duda, ha sido a través de TVE.

03.05 min 70 años de TVE, la que te quiere