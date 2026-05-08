RTVE prepara un especial para conmemorar los 70 años de historia de Televisión Española
- Un programa con la memoria y la emoción como claves que recordará los hechos y personas más relevantes de estas siete décadas
RTVE, en colaboración con Gestmusic, prepara un programa especial para celebrar los 70 años de Televisión Española como espejo y memoria de todo un país.
A lo largo de estas siete décadas, TVE nos ha acompañado, informado, enseñado y nos ha reflejado como sociedad. Esta idea vertebra todo las acciones en torno al aniversario, que culminará con un espectáculo donde se recordará la historia a través del archivo y la mirada de sus protagonistas.
En este especial, en el que participará la Orquesta y Coro RTVE, cada década de estos 70 años será un bloque de contenido, una cápsula del tiempo que destacará los hechos y personas más relevantes de esos 10 años. El hilo conductor de toda esa información es la historia de TVE. Porque si algo ha pasado, se ha comentado o se ha visto en España en los últimos 70 años, sin duda, ha sido a través de TVE.
70 años imparables
La conmemoración del 70º aniversario de Televisión Española comenzó en la pasada Nochevieja, con el lanzamiento del himno ‘Imparables’, en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas pusieron voz a un tema que homenajeaba a la cadena en su cumpleaños.
En ese mismo Fin de Año se estrenó ‘La Casa de la Música’, el primer especial bajo esta marca, protagonizado por siete artistas (Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja, Rosario Flores, La Oreja de Van Gogh y Shakira), que emitirá su segunda entrega este próximo 16 de mayo. Unas ambiciosas producciones audiovisuales y musicales que también rinden tributo a los 70 años de historia de Televisión Española como escaparate de miles de artistas y millones de canciones.
A lo largo de 2026, RTVE seguirá celebrando estos 70 años de TVE, llenos de momentos que permanecen en nuestra memoria y que son parte de todos e imposibles de borrar.