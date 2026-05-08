'Zero dramas' aborda el deseo, el pasado y los límites del amor

El talk show ‘Zero dramas’ propone una nueva entrega centrada en el deseo, las relaciones y los fantasmas del pasado. Con humor y sin filtros, el programa abordará temas como el impacto de la pornografía, las nuevas formas de gestionar las rupturas sentimentales y las dudas reales sobre sexualidad.

Cuestiones sobre la mesa

El programa se sumerge en el impacto de la pornografía en la sociedad actual. Durante la conversación, Mónica Cruz compartirá datos reveladores, como el peso del contenido para adultos en internet y el lugar destacado de España en su consumo. La mesa analizará también nuevas perspectivas en torno al porno feminista y ético, abriendo el debate sobre si todo su impacto es necesariamente negativo.

A continuación, Loles León y sus colaboradores debatirán sobre la llamada “tarifa de ruptura”, una práctica viral surgida en China que plantea la compensación económica a la expareja tras una separación. Entre anécdotas y humor, la mesa reflexionará sobre si es posible poner precio a un corazón roto o a una infidelidad.

El programa incluirá una nueva entrega de ‘El Consultorio Sexual’, con dudas reales del público y consultas de audio. En esta ocasión, se abordarán cuestiones relacionadas con los ritmos del deseo en relaciones lésbicas o consejos prácticos para mejorar la intimidad en pareja.