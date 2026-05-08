'Zero dramas' aborda el deseo, el pasado y los límites del amor
El talk show ‘Zero dramas’ propone una nueva entrega centrada en el deseo, las relaciones y los fantasmas del pasado. Con humor y sin filtros, el programa abordará temas como el impacto de la pornografía, las nuevas formas de gestionar las rupturas sentimentales y las dudas reales sobre sexualidad.
Cuestiones sobre la mesa
El programa se sumerge en el impacto de la pornografía en la sociedad actual. Durante la conversación, Mónica Cruz compartirá datos reveladores, como el peso del contenido para adultos en internet y el lugar destacado de España en su consumo. La mesa analizará también nuevas perspectivas en torno al porno feminista y ético, abriendo el debate sobre si todo su impacto es necesariamente negativo.
A continuación, Loles León y sus colaboradores debatirán sobre la llamada “tarifa de ruptura”, una práctica viral surgida en China que plantea la compensación económica a la expareja tras una separación. Entre anécdotas y humor, la mesa reflexionará sobre si es posible poner precio a un corazón roto o a una infidelidad.
El programa incluirá una nueva entrega de ‘El Consultorio Sexual’, con dudas reales del público y consultas de audio. En esta ocasión, se abordarán cuestiones relacionadas con los ritmos del deseo en relaciones lésbicas o consejos prácticos para mejorar la intimidad en pareja.
El espíritu ‘Zero dramas’
Producido por RTVE en colaboración con Win Win, ‘Zero dramas’ se plantea como una conversación abierta y sin tapujos sobre temas sociales y personales de actualidad. Loles León lidera este espacio coral en el que participan colaboradores y público, combinando debate, testimonios y secciones como ‘El Consultorio Sexual’.
El programa cuenta, además, con una banda de música en directo, liderada por la vocalista María Gago. Formada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, ha desarrollado su carrera en el teatro musical con títulos como ‘Gypsy’, dirigido por Antonio Banderas; ‘Matilda, el musical’ o ‘El tiempo entre costuras’. Su trayectoria incluye también producciones como ‘Billy Elliot, el musical’, ‘Dirty Dancing’ o ‘Amores en Zarza’ (Teatro de la Zarzuela), además de participaciones en televisión en series como ‘Cuéntame cómo pasó’.