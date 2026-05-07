La productora de 'Lo imposible' o 'Los domingos', Sandra Hermida, madrina de 'Días de cine'

Esta semana, ‘Días de cine’ nombra madrina del programa a Sandra Hermida, productora de cine y televisión con grandes éxitos a sus espaldas como ‘Los domingos’, ‘La sociedad de la nieve’, ‘El orfanato’, o las ganadoras del Goya al Mejor Diseño de Producción ‘Un monstruo viene a verme’ o ‘Lo imposible’. De los estrenos, destacan el documental sobre Hombres G, ‘Los mejores años de nuestra vida’ o ‘Yo no moriré de amor’, participada por RTVE y premio a la Mejor Película del Festival de Málaga.

Cerca de cumplir tres décadas de carrera, Sandra Hermida puede presumir de haber estado al mando de proyectos con absoluto reconocimiento nacional e internacional. Desde su película más reciente, ‘Altas capacidades’ , participada por RTVE y todavía en salas, pasando por títulos como ‘La noche de los girasoles’, ‘Biutiful’ o ‘Contratiempo’ ; series como ‘Arde Madrid’ o ‘Última noche en Tremor’ ; y documentales como ‘Garbo, el espía’ , ganador de un Goya. La experimentada productora se sienta con Gerardo Sánchez para repasar su trayectoria, charlar acerca de la faceta más creativa de la producción y de la capacidad de trabajo en equipo como condición indispensable dentro de una industria tan coral como la audiovisual.

Los estrenos de la semana

El viernes llega a los cines ‘Los mejores años de nuestra vida’, documental sobre Hombres G, cuyas canciones forman parte de la banda sonora vital y emocional de más de una generación. Hombres G hicieron sus pinitos en el cine de ficción con ‘Sufre, mamón’, en 1987 y ahora, con el documental, trazan el mismo recorrido que otros muchos artistas hasta llegar a su destino: el cierre de ciclo. Un tema que abordará con detalle ‘Días de cine’.

‘Yo no moriré de amor’, es la ópera prima de Marta Matute, una historia muy personal sobre el impacto del alzhéimer en las familias. La película, participada por RTVE, ganó en el Festival de Málaga los premios a Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto.

También española es ‘Bajo tus pies’, película de terror protagonizada por una Maribel Verdú que se muda con sus dos hijos a una nueva casa. Su director, Cristian Bernard, reconoce que ha incorporado “un subtexto político” que encara la crisis de la vivienda.

Desde Chile llega ‘Hangar rojo’, que traslada a la audiencia al 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar de Pinochet contra Salvador Allende. El capitán Jorge Silva debe convertir la escuela de aviación en un campo de prisioneros y enfrentarse a sus dudas y a sus principios.

Además, ‘Alta costura’, película francesa escrita y dirigida por Alice Winocour y protagonizada por Angelina Jolie; ‘Las ovejas detectives’, comedia británica con Hugh Jackman y Emma Thompson; y ‘Recreación de un asesinato’, película irlandesa escrita y dirigida a cuatro manos por Jim Sheridan y David Merriman.

Completan el programa de esta semana la secuencia favorita de Rubén Ochandaiano y ‘Las recomendaciones de Días De Cine’.