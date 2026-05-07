'Historia de nuestro cine' dedica su programa de esta semana al actor Eduard Fernández

‘Historia de nuestro cine’ rinde este viernes homenaje a uno de los más grandes actores españoles de todos los tiempos, Eduard Fernández. Con precisión y detalle, ha logrado dotar de hondura y humanidad hasta al más villano y despreciable de sus personajes. Como prueba, el título que el programa recupera para la ocasión, ‘Los lobos de Washington’ (Mariano Barroso, 1999), por el que recibió la primera nominación al Goya de las 14 que tiene.

Esta película será el punto de partida de un recorrido por toda su trayectoria en una entrevista en profundidad con la directora y presentadora del espacio, Elena S. Sánchez.

El actor hablará de su trayectoria en esta entrevista con Elena S Sánchez ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA