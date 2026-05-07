'Historia de nuestro cine' dedica su programa de esta semana al actor Eduard Fernández
- Con la emisión de su película ‘Los lobos de Washington’, de Mariano Barroso
- #HNCEduardFernández: viernes 8 de mayo, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ rinde este viernes homenaje a uno de los más grandes actores españoles de todos los tiempos, Eduard Fernández. Con precisión y detalle, ha logrado dotar de hondura y humanidad hasta al más villano y despreciable de sus personajes. Como prueba, el título que el programa recupera para la ocasión, ‘Los lobos de Washington’ (Mariano Barroso, 1999), por el que recibió la primera nominación al Goya de las 14 que tiene.
Esta película será el punto de partida de un recorrido por toda su trayectoria en una entrevista en profundidad con la directora y presentadora del espacio, Elena S. Sánchez.
‘Los lobos de Washington’
Claudio, Miguel y Alberto son tres viejos socios curtidos en furgonetas de mudanzas y retretes de gasolinera. Claudio ha conseguido subir en el escalafón y tiene una vida acomodada mientras que los otros dos se han quedado viviendo en la miseria. Llevados por la necesidad, la desesperación y la soledad, con la noche como escenario y la suerte en contra, se despellejan como lobos heridos. Acompañan a Eduard Fernández en el reparto Javier Bardem, Ernesto Alterio, Alberto San Juan, José Sancho y María Pujalte.