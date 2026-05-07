El tiempo en España, jueves 7 de mayo: las tormentas y el granizo ponen en aviso a gran parte de la Península

La previsión de la AEMET para este jueves 7 de mayo apunta a una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte del país, con chubascos y tormentas localmente fuertes que se extenderán a lo largo del día. Desde primeras horas, los cielos estarán nubosos o cubiertos en el norte peninsular, el sureste y Baleares, donde las precipitaciones podrían comenzar ya por la mañana. En el resto del territorio, el día arrancará con intervalos nubosos, pero la nubosidad irá en aumento hasta dar lugar a tormentas generalizadas.

Las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Se espera que sean especialmente intensas en amplias zonas de los tercios norte y este peninsulares, así como en áreas del centro y en Baleares.

El episodio podría ser más adverso en el entorno del cabo de la Nao, donde existe probabilidad de tormentas muy fuertes con acumulados significativos a lo largo del día. En Baleares también podrían alcanzarse intensidades elevadas, aunque con menor probabilidad. El tercio suroeste peninsular quedará al margen de esta situación, sin previsión de lluvias relevantes.

Nieve en el Pirineo y lluvias en Canarias En zonas de montaña, se esperan nevadas en el Pirineo a partir de los 2.000 metros de altitud. Además, no se descartan bancos de niebla matinales en el norte y en sierras del sureste. En Canarias predominarán los cielos nubosos, con chubascos en las islas de mayor relieve, especialmente en La Palma, donde podrían ser persistentes. En el resto del archipiélago, el cielo estará poco nuboso.