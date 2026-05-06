Bayern - PSG, el segundo 'round' del 'partido del siglo' decidirá al otro finalista de la Champions League

Bayern Múnich y Paris Saint-Germain vuelven a verse las caras este miércoles en el Allianz Arena para firmar el acto segundo de este épico enfrentamiento con sabor a final anticipada. Solo uno puede pasar después del espectáculo visto la semana pasada, cuando ambos equipos rompieron todos los moldes en lo que ya se considera el 'partido del siglo', que terminó con 5-4 en el marcador a favor de los parisinos. En la final ya espera el Arsenal, que venció el martes al Atlético por 1-0 en el Emirates Stadium.

Siete días después de que PSG y Bayern deleitaran a los aficionados de todo el mundo con uno de los mejores partidos de la historia del fútbol, la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones llega a su desenlace. Lo hará en Múnich, en uno de los templos del fútbol europeo, el Allianz Arena, con dos propuestas futbolísticas muy atractivas y con los locales necesitando ganar para, al menos, mandar la eliminatoria a la prórroga.

Y es que el Bayern salió muy vivo de la locura del Parque de los Príncipes. El conjunto bávaro, que busca su primera final desde 2020, supo reponerse, primero, a la remontada del gol inicial de Harry Kane, y después, a un marcador casi definitivo de 5-2 a falta de 25 minutos para el 90. Pero ahí, los pupilos de Vincent Kompany tiraron de orgullo y fútbol para, con un gol de Dayot Upamecano y una obra de arte de Luis Díaz (5-4), aumentar exponencialmente sus opciones de remontada.

Aun así, no lo tendrá fácil el seis veces campeón de Europa, ya que enfrente estará un PSG que está volando en el último tercio de la temporada. El vigente campeón, como ocurriera en las tres eliminatorias anteriores, llega a la vuelta con un renta que administrar. Sin embargo, los equipos de Luis Enrique no conjugan el verbo especular, y poca duda hay en que saldrán a ganar en Múnich, algo que el club parisino ya logró en los cuartos de final de 2020-21 (2-3) y la fase de grupos de 1994-95 (0-1).