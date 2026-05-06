Bayern - PSG, el segundo 'round' del 'partido del siglo' decidirá al otro finalista de la Champions League
- El Bayern necesita remontar un gol de desventaja tras el patidazo de la ida en París (5-4)
- Bayern de Múnich - PSG, narración en vivo, a las 21:00 horas en RTVE.es
Bayern Múnich y Paris Saint-Germain vuelven a verse las caras este miércoles en el Allianz Arena para firmar el acto segundo de este épico enfrentamiento con sabor a final anticipada. Solo uno puede pasar después del espectáculo visto la semana pasada, cuando ambos equipos rompieron todos los moldes en lo que ya se considera el 'partido del siglo', que terminó con 5-4 en el marcador a favor de los parisinos. En la final ya espera el Arsenal, que venció el martes al Atlético por 1-0 en el Emirates Stadium.
Siete días después de que PSG y Bayern deleitaran a los aficionados de todo el mundo con uno de los mejores partidos de la historia del fútbol, la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones llega a su desenlace. Lo hará en Múnich, en uno de los templos del fútbol europeo, el Allianz Arena, con dos propuestas futbolísticas muy atractivas y con los locales necesitando ganar para, al menos, mandar la eliminatoria a la prórroga.
Y es que el Bayern salió muy vivo de la locura del Parque de los Príncipes. El conjunto bávaro, que busca su primera final desde 2020, supo reponerse, primero, a la remontada del gol inicial de Harry Kane, y después, a un marcador casi definitivo de 5-2 a falta de 25 minutos para el 90. Pero ahí, los pupilos de Vincent Kompany tiraron de orgullo y fútbol para, con un gol de Dayot Upamecano y una obra de arte de Luis Díaz (5-4), aumentar exponencialmente sus opciones de remontada.
Aun así, no lo tendrá fácil el seis veces campeón de Europa, ya que enfrente estará un PSG que está volando en el último tercio de la temporada. El vigente campeón, como ocurriera en las tres eliminatorias anteriores, llega a la vuelta con un renta que administrar. Sin embargo, los equipos de Luis Enrique no conjugan el verbo especular, y poca duda hay en que saldrán a ganar en Múnich, algo que el club parisino ya logró en los cuartos de final de 2020-21 (2-3) y la fase de grupos de 1994-95 (0-1).
Un desenlace a tumba abierta
Peores recuerdos tienen de sus últimas dos visitas al Allianz Arena, donde perdieron en la vuelta de octavos de final de la 2022-23 (2-0), cayendo eliminados, y la fase de liga de la pasada edición (1-0). Además, la última vez que el PSG disputó una semifinal en territorio alemán perdió (1-0) ante el Borussia Dortmund de Edin Terzic, quedándose a las puertas de la final. Eso sí, su entrenador, Luis Enrique, ya sabe lo que es celebrar el pase a la final de la máxima competición continental allí. Lo hizo con el FC Barcelona en 2015 pese a la derrota (2-3).
En lo futbolístico, se prevé un nuevo partido a tumba abierta, con ambos equipos buscando la portería rival, más complicado será que los tridentes estén al mismo nivel de inspiración que en París. Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué participaron en ocho de los nueve goles de la ida, y brillaron en un contexto de partido lleno de espacios, contragolpes y alternativas ofensivas.
Y para evitar ese continuo correcalles en el que se convirtió el partido en la ida, Luis Enrique podría dar entrada en el centro del campo a Fabián Ruiz, que acompañaría a los habituales Vitinha y Joao Neves. Así, el joven francés Warren Zaire-Emery ocuparía el lateral derecho en lugar del lesionado Achraf Hakimi, que será la única baja significativa de los parisinos en Múnich.
En el lado de los locales, Vicent Kompany podría optar por la entrada en el lateral izquierdo de Konrad Laimer en detrimento de Alphonso Davies, superado en los primeros 45 minutos en el encuentro de ida. Un cambio que sería el único con respecto a los once que arrancaron de inicio en el Parque de los Príncipes, en el que Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Jamal Musiala intentarán gobernar el partido desde el control en el centro del campo.
Alineaciones probables:
- Bayern de Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane.
- París Saint-Germain: Sofonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia.
- Árbitro: Joao Pinheiro (POR).
- Estadio: Allianz Arena.
- Hora: 21.00