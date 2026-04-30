El Arsenal clama por el arbitraje en el Metropolitano: "Es inaceptable"

Inglaterra es un clamor por el arbitraje del Atlético-Arsenal de este miércoles. El 1-1 del Metropolitano deja muy abierta una eliminatoria que, según la prensa inglesa y el propio Mikel Arteta, podría haber cambiado mucho si se hubiese señalado el penalti de Hancko sobre Eze, foco de todas las críticas.

"Es inaceptable que no piten el penalti a Eze", aesguró el entrenador inglés después del partido: "Es verdad que comenzamos mal la segunda parte y estamos decepcionados por el penalti marcado por Julián, pero con lo que estoy muy enfadado es porque no nos hayan pitado ese penalti luego a Eze. Es una decisión y durante un tiempo el árbitro ha estado viendo el VAR y ha sido muy claro. Nos sentimos bastante mal".

"Tenemos que aplicar las normas igual para todos. Hay que aceptar que el penalti de Julián es mano, como ayer en París. Esa mano en la Premier no es penalti, pero en la UEFA sí. Pero también hay que aplicar las normas en el penalti a Eze y es obvio que es penalti", dijo en rueda de prensa Arteta. "Le dieron la vuelta a la decisión después de haberla visto 13 veces. Es increíble. Es una jugada que marcó el partido", añadió.

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"Hemos invertido mucho en este partido y estas cosas no pueden pasar. Es el club el que tiene que decir lo que tiene que hacer, pero es algo que ha pasado ya y lo tenemos que aceptar".

Igual de contundente se mostró Piero Hincapié, que cree que el colegiado, Danny Makkelie, se "equivocó claramente" al no señalar dicha pena máxima. “Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también y supimos contrarrestar esto. El resultado final es un poco… El penalti fue clarísimo. El árbitro se equivocó claramente. Fue un penalti clarísimo y espero que nos puedan respetar también”, señaló a ‘Movistar’.

La prensa inglesa ha amanecido con duras críticas al arbitraje de Makkelie y el The Daily Telegraph califica de "robo": "El Arsenal fue víctima de un robo cuando a Eze le anularon un penalti", mientras que The Sun titula 'Penalty drama' y The Times habla de "absurda intepretación de la UEFA sobre la mano".