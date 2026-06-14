Gran Premio de España 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula 1 en Barcelona

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera del Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló. La octava parada del campeonato visita Montmeló en un momento pletórico de la nueva estrella italiana Kimi Antonelli. Tras un inicio de temporada soñado el joven piloto llega en racha y como claro líder en la general del Mundial. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa

En este GP Antonelli busca conseguir un nuevo triunfo, en lo que sería su sexta victoria consecutiva en un Gran Premio, tras las obtenidos en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco. Un logro que le uniría a un selecto grupo de pilotos entre los que se encuentran nombres como Michael Schumacher, Nico Rosberg, Max Verstappen o Sebastian Vettel. El obstáculo puede ser su propio compañero de equipo, el británico George Russell con la flamante 'pole' conquistada este sábado en la sesión de clasificación.

Lewis Hamilton y su Ferrari se encuentran segundos en la clasificación general y saldrán desde la segunda posición en la parrila. Una buena posición que no concuerda con las sensaciones del coche desde su llegada a Maranello en 2025, etapa en la que aún no ha logrado ganar un Gran Premio de Fórmula 1, pero a escudería sigue mejorando en base a las recomendaciones del piloto inglés. "No podría estar más cerca" respondía Hamilton esta semana a la pregunta de un periodista sobre una posible victoria futura. Su compañero Charles Leclerc no tuvo tanta suerte el sábado después de un accidente en la 'qualy' y saldrá décimo.

Será importante comprobar si el rendimiento de los McLaren empieza a despuntar tras las mejoras de las últimas semanas. El equipo papaya ha mostrado desde mayo signos de mejoría que buscan acercarles al nivel de los Mercedes. Lando Norris saldrá desde la segunda línea de la parrila junto a Antonelli, justo por detrás de Russell y Hamilton, mientras que su compañero Oscar Piastri lo hará tres puestos más atrás.

En cuánto a los pilotos españoles, el asturiano Fernando Alonso continúa su travesía en el desierto con un Aston Martin que se encuentra muy lejos de poder competir por los objetivos establecidos a inicios del campeonato. Acabó en la última posición de la parrilla a más de tres segundos su tiempo del de Russell. Pero, además, su equipo anunció que saldrá desde el pit lane por la sustitución de su motor eléctrico y la unidad de energía. "Esta será, probablemente, mi última carrera en Barcelona en la F1" , dijo el bicampeón mundial, afirmación sobre la que hay que tener en cuenta que no habrá Fórmula 1 en Montmeló hasta 2028, al pasar a rotar un año sí y otro no en el Mundial.

Por su parte Carlos Sainz llega a Barcelona con intenciones claras de puntuar, tras un Gran Premio de Mónaco en el que tuvo que abandonar la carrera antes de tiempo dejando escapar puntos muy importantes para el y para la escudería. No obstante, el piloto madrileño ha despejado todas las dudas respecto a su futuro y ha rubricado su compromiso con una escudería Williams que está en reconstrucción. En la sesión de clasificación corrió más suerte que Alonso y terminó 16º, mientras que su compañero Alex Albon no pasó el corte.