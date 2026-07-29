Muere el músico y actor irlandés Glen Hansard, ganador de un Oscar a la mejor canción, en un accidente de motocicleta

El músico irlandés Glen Hansard, ganador del Oscar a la Mejor Canción Original en 2008 por el tema "Falling Slowly", que aparecía en la película independiente Once y vocalista del grupo de rock The Frames, ha fallecido en un accidente de motocicleta a los 56 años.

La policía irlandesa informó que un hombre de unos 50 años murió tras una colisión de motocicleta, la madrugada del martes al miércoles, en la que solo se vio involucrado un vehículo. El accidente ocurrió cerca de Strawberry Beds, en Chapelizod (Dublín)

Los servicios de emergencia fueron alertados poco antes de las 4:30 a.m. metro. (3:30 GMT) y el hombre fue declarado muerto poco después de recibir atención médica en el lugar del accidente.

La agencia que representaba al artista, ATC Management, ha emitido un comunicado en el que asegura: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien murió esta madrugada tras un accidente de tráfico en Dublín. La familia de Glen está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles. La familia agradece el apoyo recibido y desea expresar su gratitud a los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente. Dado que este asunto sigue siendo objeto de una investigación policial en curso, no se harán más comentarios por el momento".