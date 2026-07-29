Muere el músico y actor irlandés Glen Hansard, ganador de un Oscar a la mejor canción, en un accidente de motocicleta
- Obtuvo el Oscar a la Mejor Canción Original en 2008 por el tema "Falling Slowly", de la película 'Once'
- El artista tenía 56 años
El músico irlandés Glen Hansard, ganador del Oscar a la Mejor Canción Original en 2008 por el tema "Falling Slowly", que aparecía en la película independiente Once y vocalista del grupo de rock The Frames, ha fallecido en un accidente de motocicleta a los 56 años.
La policía irlandesa informó que un hombre de unos 50 años murió tras una colisión de motocicleta, la madrugada del martes al miércoles, en la que solo se vio involucrado un vehículo. El accidente ocurrió cerca de Strawberry Beds, en Chapelizod (Dublín)
Los servicios de emergencia fueron alertados poco antes de las 4:30 a.m. metro. (3:30 GMT) y el hombre fue declarado muerto poco después de recibir atención médica en el lugar del accidente.
La agencia que representaba al artista, ATC Management, ha emitido un comunicado en el que asegura: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien murió esta madrugada tras un accidente de tráfico en Dublín. La familia de Glen está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles. La familia agradece el apoyo recibido y desea expresar su gratitud a los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente. Dado que este asunto sigue siendo objeto de una investigación policial en curso, no se harán más comentarios por el momento".
Uno de los músicos irlandeses más influyentes
Considerado uno de los músicos irlandeses más aclamados e influyentes, la trayectoria de Hansard abarca más de tres décadas durante las que combinó la música, el cine y el teatro.
Nacido en Ballymun (Dublín) el 21 de abril de 1970, Hansard empezó muy pronto a tocar y a actuar en las calles de Dublín, antes de cofundar The Frames en 1990.
Una formación que enseguida se consolidó como una de las mas populares, sobre todo gracias a sus actuaciones en directo, ganándose una legión de seguidores, gracias a álbumes como Another Love Song, Fitzcarraldo, Dance the Devil, For the Birds, Burn the Maps y The Cost.
Hansard también apareció como actor en algunas películas, destacando su intervención en The Commitments (Alan Parker, 1991), donde interpretaba al guitarrista Outspan Foster.