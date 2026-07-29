Begoña Gómez cambia de abogado y elige a Jaime Campaner, especializado en juicio con jurado
- La esposa del presidente del Gobierno pide una ampliación del plazo para preparar la defensa
- Gómez será juzgada con jurado popular por decisión del juez Juan Carlos Peinado
Begoña Gómez, imputada por el juez Peinado por delitos de tráfico de influencias y malversación junto con su exasesora, Cristina Álvarez, ha cambiado de abogado defensor y solicitado al magistrado que amplíe el plazo para presentar su escrito de defensa. De común acuerdo con su abogado, Antonio Camacho, Gómez ha trasladado, que a partir de ahora su defensa jurídica será asumida por Jaime Campaner.
Entre los motivos aducidos por la la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que debe adaptar su defensa al cambio de momento procesal, con un proceso penal que se desarrollará con un jurado popular.
Gómez ha expresado su gratitud con su anterior letrado y ha destacado su rigor profesional y entrega "en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental". Campaner, el nuevo letrado es especialista en juicios con jurado popular.
“‼️Begoña Gómez cambia de abogado de cara al juicio con jurado popular que tiene pendiente— Radio 5 (@radio5_rne) July 29, 2026
El cambio se ha producido de común acuerdo, quien ya ha comunicado al juez Peinado que deja su defensa
Lo sustituirá el penalista Jaime Campaner
🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/cdKmuYJ7fZ“
El nuevo abogado ha presentado un escrito ante el juzgado en el que solicita ampliar el plazo para presentar su escrito de defensa de los cinco días que asignó el martes el juez peinado, un total de 15. El objetivo, tener tiempo para analizar la documentación de la causa, que está pendiente de apertura de juicio oral.
En su escrito, el letrado recuerda que el mes de agosto es período inhábil y reivindica el derecho a la defensa de Begoña Gómez que no deber verse violentado por las prisas de las acusaciones populares.
Begoña Gómez elige para su defensa a un experto en derecho penal económico
El nuevo letrado de Gómez, Jaime Campaner, es especialista en derecho penal económico y procesal y tiene acreditada una larga experiencia también en afrontar juicios con jurado popular y como formador de juristas en este tipo de procedimientos.
Socio director del despacho Campaner Law, está especializado en derecho penal y procesal penal, y tiene un doctorado en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid.
Entre las causas judiciales en las que ha participado destaca el juicio que durante meses celebró la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos, siendo Campaner la defensa de Josep Pujol Ferrusola. Un proceso que está pendiente de sentencia.
También participó en el juicio del caso Nóos, donde defendía al asesor fiscal Salvador Trinxet; y representó al FC Barcelona, con la presidencia de Joan Laporta, en la auditoría sobre la gestión de la anterior junta directiva.
Ha representado asimismo al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en su acusación en el procedimiento contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de Repsol y Caixabank para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. Hace unos meses, el comisario fue absuelto de esta causa.
Campaner sustituirá a Antonio Camacho, ex fiscal y exministro del Interior, que ha defendido a Begoña Gómez desde que arrancó la investigación por una denuncia de la organización Manos Limpias, el 16 de abril de 2024, y ha suscrito decenas de recursos contra las decisiones del magistrado Juan Carlos Peinado.
La causa judicial de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, se encuentra ahora mismo a la espera de los escritos de defensa, después de que la acusación popular, que coordina Hazte Oír, pidiese 13 años para la primera y 6 para la segunda; y la Fiscalía anunciase que solicitaría la absolución.
La Universidad Complutense de Madrid, por su parte, reclama a Begoña Gómez más de 113.000 euros de responsabilidad civil en relación al 'software' creado para la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en el centro universitario.