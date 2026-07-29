Begoña Gómez cambia de abogado y elige a Jaime Campaner, especializado en juicio con jurado

Begoña Gómez, imputada por el juez Peinado por delitos de tráfico de influencias y malversación junto con su exasesora, Cristina Álvarez, ha cambiado de abogado defensor y solicitado al magistrado que amplíe el plazo para presentar su escrito de defensa. De común acuerdo con su abogado, Antonio Camacho, Gómez ha trasladado, que a partir de ahora su defensa jurídica será asumida por Jaime Campaner.

Entre los motivos aducidos por la la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que debe adaptar su defensa al cambio de momento procesal, con un proceso penal que se desarrollará con un jurado popular.

Gómez ha expresado su gratitud con su anterior letrado y ha destacado su rigor profesional y entrega "en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental". Campaner, el nuevo letrado es especialista en juicios con jurado popular.

“‼️Begoña Gómez cambia de abogado de cara al juicio con jurado popular que tiene pendiente



El cambio se ha producido de común acuerdo, quien ya ha comunicado al juez Peinado que deja su defensa



Lo sustituirá el penalista Jaime Campaner



🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/cdKmuYJ7fZ“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 29, 2026

El nuevo abogado ha presentado un escrito ante el juzgado en el que solicita ampliar el plazo para presentar su escrito de defensa de los cinco días que asignó el martes el juez peinado, un total de 15. El objetivo, tener tiempo para analizar la documentación de la causa, que está pendiente de apertura de juicio oral.

En su escrito, el letrado recuerda que el mes de agosto es período inhábil y reivindica el derecho a la defensa de Begoña Gómez que no deber verse violentado por las prisas de las acusaciones populares.