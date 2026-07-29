Incendios en Madrid, Ávila y Castellón hoy, última hora en directo | Fin de la evacuación en 13 municipios de Madrid y Ávila y se levanta el confinamiento en otros cuatro

Los servicios de extinción de incendios trabajan sin descanso para apagar las llamas de los incendios que más preocupan en este momento en España: los de la provincia de Ávila- el mayor de la historia de nuestro país-, el de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y el de Vall d'Uixò, en Castellón.

Este miércoles es un día clave y las horas se convierten en críticas para la contención de los fuegos porque entra en España la cuarta ola de calor en este verano, lo que puede complicar las tareas, además de aumentar el riesgo de incendio en otros puntos. Aún así, la evolución es favorable y según ha dicho el presidente del Gobierno, se "empieza a ver la luz al final del túnel".

Esta es la situación a esta hora:

Los incendios han calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 28.000 en Madrid y unas 8.500 en Castellón.

El fuego ha confinado o evacuado a más de 180.000 personas y comienzan a levantarse restricciones.

La superficie quemada en todo el país sube a 172.400 hectáreas en lo que va de año.

El Gobierno declara 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil en 14 comunidades, la mayoría por incendio

La Comunidad de Madrid comienza, con la M-507, la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios