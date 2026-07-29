Incendios en Madrid, Ávila y Castellón hoy, última hora en directo | Fin de la evacuación en 13 municipios de Madrid y Ávila y se levanta el confinamiento en otros cuatro
- La superficie quemada por incendios en España sube a 172.400 hectáreas en lo que va de año
- Mapa de los incendios activos hoy en España | Cómo está siendo la temporada de incendios en España
Los servicios de extinción de incendios trabajan sin descanso para apagar las llamas de los incendios que más preocupan en este momento en España: los de la provincia de Ávila- el mayor de la historia de nuestro país-, el de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y el de Vall d'Uixò, en Castellón.
Este miércoles es un día clave y las horas se convierten en críticas para la contención de los fuegos porque entra en España la cuarta ola de calor en este verano, lo que puede complicar las tareas, además de aumentar el riesgo de incendio en otros puntos. Aún así, la evolución es favorable y según ha dicho el presidente del Gobierno, se "empieza a ver la luz al final del túnel".
Esta es la situación a esta hora:
- Los incendios han calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 28.000 en Madrid y unas 8.500 en Castellón.
- El fuego ha confinado o evacuado a más de 180.000 personas y comienzan a levantarse restricciones.
- La superficie quemada en todo el país sube a 172.400 hectáreas en lo que va de año.
- El Gobierno declara 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil en 14 comunidades, la mayoría por incendio
- La Comunidad de Madrid comienza, con la M-507, la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios
En directo, última hora de los incendios en España:
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La batalla contra los incendios encara con optimismo horas clave ante la llegada de la nueva ola de calor. Por Rodrigo García Melero
Con los dedos cruzados ante la cada vez más cercana nueva ola de calor, los operativos de extinción trabajan contrarreloj para aplacar los grandes incendios que están asolando a Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, que ya han calcinado más de 95.000 hectáreas.
Hasta ahora, el fuego ha calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 34.000 en Madrid, unas 10.000 en Castellón y 2.000 en Toledo -donde se ha reducido el nivel de emergencia- y hay 47 carreteras cortadas en todas esas zonas. En total, en lo que va de año, se han quemado más de 170.000 hectáreas en toda España: seis veces más que en las mismas fechas de 2025.
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Los incendios mantienen cortadas 30 carreteras en España tras varias reaperturas en Madrid
Los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España mantienen cortadas un total de 30 carreteras en las provincias de Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León, según los últimos datos actualizados a las 01:00 horas de este miércoles por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La cifra se ha reducido considerablemente tras el avance de la desescalada en la Comunidad de Madrid, donde se ha restablecido la circulación en una docena de vías (Efe).
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Un millar de evacuados de Madrid regresan a sus domicilios en autobuses interurbanos
Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios han regresado este martes a sus domicilios en 29 autobuses interurbanos, ha informado la Comunidad de Madrid.
Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día de ayer se haya puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, de los cuales 24.000 estaban desalojados y 20.000 confinados.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid continuará poniendo a disposición de los servicios de emergencia los autobuses necesarios para colaborar en las operaciones de realojo y facilitar el regreso seguro de los vecinos a sus hogares a medida que la situación lo permita (Efe).
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Vídeo | El fuego da un respiro en los incendios de Madrid y Ávila
Los evacuados de 15 municipios han podido regresar a sus casas y la evolución del incendio permite afrontar la noche de este martes con más optimismo. Las próximas horas serán decisivas, antes de que el miércoles vuelvan a subir las temperaturas por la cuarta ola de calor del verano.
En Madrid han conseguido parar el flanco norte del incendio, que amenazaba la sierra de Guadarrama. Más complicada es la situación en el fuego de la Sierra de Espadán, en Castellón, donde se han registrado algunos rebrotes.
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Quedan 11.000 evacuados en Madrid tras el fin de restricciones a otros 44.000 afectados
Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día se haya puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
"Trabajaremos para que lo antes posible esas personas puedan también regresar a sus hogares", ha asegurado Martín tras la última reunión del CECOPI.
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Buenas noches. Comenzamos la narración minuto a minuto de la situación de los incendios que recorren España de cara a este miércoles 29 de julio.