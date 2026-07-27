Leve mejoría en los incendios de Madrid y Ávila, que siguen activos y con miles de personas desalojadas

Los incendios en Ávila y Madrid mejoran levemente tras una noche complicada y días de preocupación para los más de 90.000 desalojados o evacuados.

El foco en Burgohondo, en la provincia abulense, ha provocado sustos y brotes durante la madrugada por la incidencia del viento en la zona oeste, donde se encuentra la cola del incendio, en Mijares y Gavilanes; y en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios. Después ha mejorado la situación, aunque los servicios de emergencia siguen afanándose en la extinción.

El fuego en Ávila, ya se ha convertido en el más devastador en España desde que se tienen registros, tras arrasar más de 50.000 hectáreas y alcanzar un perímetro de 160 kilómetros. Por esta causa, hay más de 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios. Muchos de ellos, llevan fuera de sus casas hasta cinco días.

En Madrid, el incendio en la Sierra Oeste formado por la unión del del Villa del Prado y el de San Martín de Valdeiglesias, ha disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos. El fuego, no obstante, sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo está al Norte del Pantano de San Juan. Las llamas han arrasado más de 27.000 hectáreas.

Incendios "muy complicados" El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Jorge Llorente, ha calificado el incendio en Ávila como "complicado, con incógnitas y muy variadas". "Hay que tener mucha prudencia, el trabajo es intenso y a cada momento se evalúa y relaciona la situación", ha explicado durante las últimas horas a los medios de información, ante lo que ha pedido "colaboración, prudencia y coordinación". Una persona ha sido detenida y otra está siendo investigada por su presunta implicación en el incendio de Burgohondo, al haber utilizado maquinaria pesada en la zona pese a estar prohibido por el riesgo de fuego. En cuanto al de Madrid, en la zona de San Martín de Valdeiglesias se apunta a un incendio de cuneta por un coche en llamas; mientras que el de Villa del Prado, se inicio poco después de otro foco cercano en Almoróx, Toledo. Continúa la emergencia nacional en Ávila, Madrid y Toledo por esta causa y el Gobierno ha asegurado que declarará "gravemente afectadas" las zonas arrasadas por los incendios el próximo martes. Además de medios locales, de otras comunidades y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Portugal, Grecia y Turquía se han sumado a las tareas de extinción. Además de los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo, preocupan otros focos declarados en la Península. Este es el caso de Vall de Uixó, en Castellón, donde hay más de 7.000 hectáreas quemadas y 64.000 desalojados. El incendio de la Vall d'Uixó arrasa 7.000 hectáreas y mantiene a 64.000 vecinos confinados en Castellón Santiago Riesco Pérez