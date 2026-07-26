Las labores aéreas para la extinción de los incendios de Madrid y Ávila se reanudan con previsión más favorable

Con el inicio del día y con una previsión más favorable de las condiciones meteorológicas se reanudan las labores de extinción aéreas de los fuegos, por los que cerca de 100.000 personas han sido evacuadas y confinadas en Madrid y Ávila en un incendio que avanza hacia Toledo.

Durante la noche, 50 medios terrestres han trabajado para consolidar las labores realizadas a lo largo del día pese algunas incidencias provocadas por el viento, según ha informado Emergencias Madrid.

El gran foco de los fuegos en España sigue estando entre la comunidad madrileña, Ávila y Toledo, que abarca un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas, de las cuales 21.000 corresponderían a la provincia abulense, con un perímetro de 112 kilómetros.

Además, por la noche se han efectuado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de M-501.

Se ha conseguido perimetrar algunas zonas del incendio de Madrid En declaraciones a RTVE este domingo, el Teniente coronel, Alfonso Arribas, jefe del primer Batallón de Intervención (zona centro) de la UME, ha asegurado sobre el incendio de Madrid que "Se ha avanzado bastante en el trabajo realizado tras una tarde inestable. Todo el frente está contenido, solo hay unas cabezas activas en las que se está trabajando esperemos que hoy las condiciones nos permitan trabajar" "El perímetro es tan extenso que es diverso -ha manifestado Alfonso Arribas-. Hay zonas perimetradas y frías, otras que están activas y otras a caballo. Vamos basculando el esfuerzo según la zona" En cuanto al incendio de Almorox: "se ha contenido mucho, no ha llegado a cruzar el límite entre Madrid y Castilla La Mancha. Está estable pero hay que continuar con los esfuerzos", ha añadido el Teniente Coronel. ““ Para lo que resta de jornada, la previsión es que las condiciones meteorológicas para atacar las llamas van a estar marcadas por las altas temperaturas, la baja humedad y la incertidumbre sobre la evolución del viento, un factor que seguirá condicionando los trabajos de extinción. La Delegación del Gobierno en Madrid informa también que continúan desplegados todos los medios disponibles, estatales, autonómicos e internacionales, trabajando de forma coordinada para seguir avanzando en la contención del incendio. Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de esa zona con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs. Los medios aéreos se reincorporan para la extinción del incendio de Vall d'Uixò (Castellón), con 16.000 desalojados