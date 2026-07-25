Los incendios que afectan a la zona oeste de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad" durante la noche, según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas con menos viento, mayor humedad y bajada de temperaturas. Aún así la jornada se prevé "compleja", aunque se espera que el nuevo escenario climatológico ayude a los equipos de extinción a combatir las llamas. Los equipos de extinción luchan contra los incendios en Madrid y Ávila, que afectan ya a más de 60.000 personas.

Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión es que cambie hacia el noroeste a lo largo de la mañana, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil.

Además, en la zona del incendio las rachas máximas de viento estarán alrededor de los 39 km/h y habrá una temperatura máxima de 28°C desde las 15:00 horas y hasta las 19:00. Se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores, y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición. Respecto a la calidad del aire, "es mala" para partículas PM2,5 y PM10, según la actualización de datos a las siete de la mañana.

Hasta 15.000 hectáreas quemadas en el incendio de Ávila Según los últimos datos facilitados este sábado por fuentes del Ministerio del Interior, el incendio de Ávila ha quemado entre 13.000 y 15.000 hectáreas. Hay 5.150 personas evacuadas en Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y La Atalaya del Tiemblo. Además, 8.635 personas permanecen confinadas en Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo. En Madrid, las llamas avanzan hacia la zona de El Escorial y la Unidad Militar de Emergencias trabaja para proteger la zona. El riesgo continúa siendo que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila se unan, algo que por ahora no ha ocurrido y que puede evitarse gracias a las condiciones atmosféricas favorables que se esperan. De hecho, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado en el Canal 24 horas de TVE que el fuego de Ávila avanza hacia Cebreros y El Tiemblo; y que la cabeza del incendio de Madrid está en Robledo de Chavela y en Fresnedilla de la Oliva.

Restricciones de tráfico Los incendios están afectando a la movilidad por carretera. Permanece restringido al tráfico y se autoriza únicamente la circulación de los servicios de emergencia en la M-501, M-507, M-512 y M-533. Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. La Comunidad de Madrid mantiene activos 14 puntos de acogida en los que se atiende ya a 2.064 personas desplazadas por los incendios. ““ Los dispositivos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Las Rozas (250), Villamanta (220), Villaviciosa de Odón (215), Móstoles, Alcalá de Henares y Alcobendas (200 cada uno), Brunete (182), Leganés (171), Getafe (150), Alcorcón (102), Villanueva de la Cañada (72), Villamantilla (60), Navalcarnero y Villanueva de Perales (21 cada uno).