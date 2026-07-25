¿Qué hacer ante un incendio forestal? Guía para una evacuación rápida y segura

La rapidez en la respuesta ante un incendio forestal es fundamental, ya que realizar correctamente una evacuación puede ser cuestión de minutos y salvar vidas.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha difundido una serie de recomendaciones prácticas para que los ciudadanos sepan cómo actuar en todo momento si se ven obligados a abandonar su hogar ante el avance de las llamas.

La "mochila de emergencia" Uno de los consejos más importantes es tener preparada de antemano una mochila de emergencia que permita ahorrar un tiempo decisivo cuando cada minuto cuenta. Según las autoridades, este equipaje básico debe incluir la documentación personal, la medicación que se tome habitualmente, las llaves de la vivienda, el teléfono móvil con su cargador y algo de dinero en metálico. ““

Preparación de la vivienda Antes de salir de casa, y siempre que sea posible, se recomienda cerrar todas las puertas y ventanas para dificultar la entrada del fuego. Sin embargo, es vital dejar abierta la puerta de acceso a la parcela, finca o jardín; esto tiene como objetivo facilitar la entrada de los bomberos para que puedan trabajar en la protección de la propiedad. Asimismo, es imprescindible cortar los suministros de gas y electricidad antes de marcharse.