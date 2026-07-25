Crónica de una evacuación esperada: Zarzalejo, evacuado mensaje a mensaje

La tarde ha comenzado con angustia. Las noticias del incendio que se inició en San Martín de Valdeiglesias y que se extiende a gran velocidad hacia el noroeste de la Comunidad de Madrid son muy preocupantes. Es la sierra oeste. Todo el mundo por aquí conoce a alguien de otros pueblos. Las fotos, los mensajes, se difunden rápidamente. Primero, con consejos, horas más tarde, con el impacto de la realidad: “Trato de no pensar mucho en ello porque me caigo. No tengo fuerzas”

Viernes, mediodía

Milena, vecina de Zarzalejo, tiene su jardín lleno de cenizas y la columna de humo que ve salir de Robledo de Chavela le aturde, ha comenzado a regar los alrededores de su casa. Robledo se encuentra a unos ocho kilómetros en línea recta de Zarzalejo.

El WhatsApp de un grupo de vecinos se llena de información relativa a lo que ocurre en otros pueblos: una vecina informa que los Ayuntamientos de Santa María de la Alameda y de Fresnedillas, pueblos cercanos, han publicado bandos con instrucciones para la población con respecto al peligro del humo y sobre qué hacer en caso de confinamiento o evacuación. En el caso de Zarzalejo, durante toda la mañana, el último mensaje compartido en la página de Facebook del ayuntamiento era: “Somos campeones del mundo”.

Luvi envía un enlace de la página de incendios en tiempo real y manda un audio donde informa que el viento ahora sopla en dirección norte con lo que el fuego llegaría a Zarzalejo. "La esperanza es que el viento role hacia el sur para que no alcance el pueblo".

Vero comparte el comunicado oficial del Ayuntamiento de Navalagamella donde se insta a los vecinos a “mantener la calma” y a “estar preparados para una posible evacuación”. En el comunicado se menciona la necesidad de “preparar lo indispensable, teniendo a mano documentación oficial (DNI, pasaporte, escrituras) llaves de casa y dinero en efectivo”.

Asun, una de las mayores del lugar, agradece la información y aconseja "tener los teléfonos cargados" y una mochila con cosas de primera necesidad: “No olvidar las medicinas”, añade.

A las 15:00 h, el Ayuntamiento de Zarzalejo informa por Facebook de la evolución de la situación y Nines lo comparte en el grupo. “Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo van a ser evacuados...”. “En estos momentos, las autoridades NO consideran necesario el desalojo de Zarzalejo”, se lee en el comunicado que incluye instrucciones de prevención con el humo.

Un mensaje reenviado por Silvia muestra un vídeo de un incendio que ha comenzado en Valdemorillo: "Hay otro incendio en Valdemorillo. Se debe haber iniciado ahora mismo y está aquí, pegado a la plaza de toros". En la web de incendios de España que ha compartido Luvi se puede ver el foco del incendio.

Fresnedillas, a siete kilómetros de Zarzalejo, recibe la orden de evacuación. "En Robledo también desalojan", comparte Vero.

Milena ve llamas en los montes de Robledo de Chavela y comienza a pensar en lo peor.

Un audio vuela de teléfono en teléfono, de chat en chat. Es la voz de Rafael, el alcalde de Zarzalejo. “Buenas tardes a todos los vecinos. Hemos recibido las últimas noticias de que nos van a evacuar. Van a venir autobuses a recoger a la gente e iremos a Alcalá de Henares, al polideportivo. El que quiera salir por su cuenta que lo haga siempre yendo hacia la zona del Escorial, ¿vale? Muchas gracias".

Nines recibe un Es-Alert, que otros miembros del grupo confirman también.

“Nos vamos”, comenta Dani.

Marta menciona que sus suegros no quieren irse.

Arantxa envía un mensaje genérico a las personas que han preguntado por ella. “Nosotros estamos bien, estábamos fuera de 'Zarza', en concreto llegando de Las Landas (que también estaban ardiendo) a Soria. Han desalojado Zarzalejo y no sabemos qué pasará, igual mañana ha ardido nuestra casa. Teníamos a los perros en Fresnedillas, los ha recogido un cuñado de Juan y ahora Juan se ha ido hacia allá, está en el Escorial en casa de su hermana para ver qué hacer mañana....”.

Nines envía un listado de casas y terrenos para ayuda animal “por si fuera útil para alguien”.

Pongo un mensaje en el grupo por si alguien quiere narrar cómo está y dónde va a pasar la noche. Silvia me envía un audio. “He tardado tres cuartos de hora en llegar al Escorial, me voy a Manzanares, a casa de mi hermano”. El trayecto habitual es de 15 minutos en coche. Silvia me comenta en otro audio que se ha ido con "los dos perros, un par de bolsas, ropa y poco más". En la carretera que rodea el Escorial se ha detenido. "Hay un gran atasco", me comenta en un tercer audio.

Hablo con Milena por teléfono. Está en la casa de Stephan en San Lorenzo. “Es una angustia que no te permite focalizar en otra cosa”, me dice.

Llamo a Emilio y me cuenta que una amiga le ha hecho un hueco en su casa de El Escorial. Emilio nació en Zarzalejo hace más de 60 años y ha vivido siempre allí. “Trato de no pensar mucho en ello porque me caigo. No tengo fuerzas”.

Nines me envía un mensaje. Ha ido a buscarla su hermana. Se ha ido con sus tres perros con ella al Escorial. Allí no saben si tendrán que salir de nuevo, el humo es muy intenso. "Ahora desde aquí, empieza el desplome anímico de pensar que la casa puede salir ardiendo", me dice. "Es muy doloroso, muy doloroso. Hay animales que estaban en cercados cuando hemos salido de Zarzalejo".

Son las 23:44 h y sigo recibiendo mensajes.

Alba comenta en el grupo: "Han mandado esta foto, no sabía que había una cámara en las canchas de arriba"

Las llamas amenazan el puelo de Zarzalejo. Motosierra.com

Al fondo de la fotografía se ven las llamas en algunos de los montes que rodean Zarzalejo. A la izquierda, aparece la casa donde vivo.