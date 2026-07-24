Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa reina en los Alpes con final inédito

El Tour de Francia 2026 se ha guardado para la penúltima jornada la etapa reina, con legendarios puertos alpinos y de nuevo el final en el Alpe d'Huez, pero por una vertiente inédita: el col de Sarenne.

Un recorrido de alta montaña que incluye el paso por la Croix de Fer o el Galibier; y nada menos que 5.450 metros de desnivel positivo acumulado: de largo la más dura de esta edición y una de las más exigentes de los últimos tiempos en el Tour.

Y aunque el liderato de Tadej Pogacar parece intocable después de la nueva exhibición que ha dado este viernes, la lucha por el podio y las clasificaciones secundarias aún están abiertas.

Mapa de la etapa letour.fr

La 20ª etapa, que este sábado saldrá de Le Bourg d'Oisans, será prácticamente un bucle en sentido contrario a las agujas del reloj de 170,9 kilómetros entre los departamentos del Isère, la Savoya y los Altos Alpes (este de Francia). Y se desarrollará un poco más temprano de lo habitual para dar tiempo al traslado a París por la tarde.

Claves de la gran etapa alpina del Tour La carrera se encaminará por una ruta de sobra conocida para los aficionados y los ciclistas durante muchos kilómetros con la Croix de Fer para hacer la primera criba. Una subida con una pendiente media moderada (5,2%), pero larguísima (24 km), hasta superar los 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, que le hace merecedora de la catalogación máxima para el premio de la montaña. Altimetría de la Croix de Fer letour.fr Luego un buen descenso para dar paso a las mayores dificultades de la jornada. Primero el Télégraphe (casi 12 km al 7,1% de desnivel medio; de primera categoría) y tras un brevísimo descenso, el temido Galibier, el techo de este Tour con 2.642 m de altitud. Encadenado del Télégrahpe y el Galibier letour.fr La organización reconoce simbólicamente al que pase primero por su cima con el Souvenir Henri Desgrange. La ascensión a este coloso alpino tiene 17,7 km al 6,9% de desnivel medio y por supuesto también es un hors catégorie. Después de tanto subir, un largo descenso de casi 30 km para conducir a los corredores a un puerto nuevo en el Tour, el col de Sarenne por su vertiente suroriental. Según el libro de ruta, 12,8 km al 7,3% de desnivel, también catalogado de categoría especial. Perfil del col de Sarenne y los últimos kilómetros de la 20ª etapa letour.fr Desde la cima quedarán unos 14 kilómetros en los que se intercalan dos breves tramos de descenso con uno de llano antes del repecho final para llegar de nuevo al Alpe d'Huez, pero por otro lado. Una etapa apta solo para los mejores escaladores del mundo que va a decidir definitivamente la clasificación general.