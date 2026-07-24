El ciclista de Movistar Einer Rubio abandona el Tour tras un accidente con el coche de UAE ascendiendo el Alpe d'Huez

El colombiano Einer Rubio tuvo que abandonar el Tour de Francia tras estrellarse contra el coche de UAE, el cual frenó repentinamente en el ascenso al Alpe d'Huez, indicó el equipo Movistar. El equipo español también informó que se le dieron aproximadamente 20 puntos de sutura y ha sido trasladado a un hospital de Grenoble.

El corredor, que formaba parte de la escapada del día, afrontaba el asenso al Alpe d'Huez, última cota de la jornada. Delante de él, un coche del equipo UAE frenó bruscamente para no atropellar al numeroso público que se agolpa en las cunetas de la mítica cima, como se vio con claridad en este vídeo grabado por el fan Ondrej Bursa. Rubio percutió contra la parte posterior del coche y no pudo terminar la etapa.

““

La cantidad de gente en la mítica subida alpina era uno de los temas de actualidad en el mundo del ciclismo, especialmente tras los vídeos divulgados en la jornada de ayer donde la fiesta y el alcohol imperaba a altas horas de la noche. Pese a ser la más grave, no ha sido la única incidencia del día, como confirmó Abel Bardestone a TVE, donde dijo que el coche de Caja Rural pisó el pie de uno de los aficionados que se cerraba para ver pasar a los ciclistas a centímetros de distancia.