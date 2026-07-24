El tiempo el fin de semana del 24 de julio: esperado alivio térmico en la mayor parte del país tras la ola de calor
- Las temperaturas máximas iniciarán un respiro, con caídas notables en el Levante y el extremo noroeste
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El calor extremo concederá un margen este fin de semana en la mayor parte de España, con un descenso generalizado de los termómetros, especialmente en el noroeste y zonas del Levante. Sin embargo, la tónica seguirá siendo de valores asfixiantes en la mitad sur y la cuenca mediterránea.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este viernes el aviso rojo en Andalucía, concretamente en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, donde los mercurios superarán los 44 grados. En puntos del sureste peninsular, Alborán y Mallorca se rebasarán ampliamente los 40 grados.
Este episodio de calor llega tras una jornada marcada por varios récords históricos en las temperaturas máximas del mes de julio registrados en Albacete, Ávila y Teruel. En esta última capital aragonesa, además, la mínima nocturna no descendió de los 21,9 grados, la noche más cálida registrada desde que existen datos.
Durante las horas nocturnas de este viernes, continuarán las noches tropicales, por encima de los 20 grados, en la mitad sureste y Baleares. Las madrugadas serán incluso tórridas en el litoral mediterráneo y el interior del sureste, situándose por encima de los 25 grados. La Aemet prevé que el descenso progresivo de los mercurios se consolide a lo largo del sábado y domingo en gran parte del territorio nacional.
Entrada de una dana y alerta por tormentas
Junto al calor, la previsión meteorológica del viernes estará marcada por la aproximación de una dana por el noroeste peninsular. Este fenómeno incrementará la inestabilidad atmosférica dejando cielos nubosos en Galicia y Asturias, con chubascos y tormentas que podrán ir acompañados de granizo y ser localmente fuertes. Esta nubosidad de evolución se extenderá por el tercio oriental peninsular, activando el riesgo de tormentas intensas en la Comunidad Valenciana y en zonas de Aragón.
En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque persistirá la presencia de polvo en suspensión en la mitad sureste, la fachada mediterránea y ambos archipiélagos. Respecto al viento, en Canarias continuará el alisio fuerte con rachas muy fuertes en las islas orientales y zonas expuestas, mientras que en los litorales del sur peninsular se impondrá el viento moderado del oeste.
Para el sábado, se prevén chubascos en el tercio norte y en el litoral cántabro oriental podrían acumularse cantidades importantes. Además, ese día bajarán notablemente las temperaturas en la parte este peninsular. El domingo habrá predominio de sol y las temperaturas máximas subirán en el oeste peninsular.
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