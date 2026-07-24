El tiempo el fin de semana del 24 de julio: esperado alivio térmico en la mayor parte del país tras la ola de calor

El calor extremo concederá un margen este fin de semana en la mayor parte de España, con un descenso generalizado de los termómetros, especialmente en el noroeste y zonas del Levante. Sin embargo, la tónica seguirá siendo de valores asfixiantes en la mitad sur y la cuenca mediterránea.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este viernes el aviso rojo en Andalucía, concretamente en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, donde los mercurios superarán los 44 grados. En puntos del sureste peninsular, Alborán y Mallorca se rebasarán ampliamente los 40 grados.

Este episodio de calor llega tras una jornada marcada por varios récords históricos en las temperaturas máximas del mes de julio registrados en Albacete, Ávila y Teruel. En esta última capital aragonesa, además, la mínima nocturna no descendió de los 21,9 grados, la noche más cálida registrada desde que existen datos.

Mapa de España con la previsión de las temperaturas máximas. RTVE.es

Durante las horas nocturnas de este viernes, continuarán las noches tropicales, por encima de los 20 grados, en la mitad sureste y Baleares. Las madrugadas serán incluso tórridas en el litoral mediterráneo y el interior del sureste, situándose por encima de los 25 grados. La Aemet prevé que el descenso progresivo de los mercurios se consolide a lo largo del sábado y domingo en gran parte del territorio nacional.

Mapa de España con la previsión de las temperaturas mínimas para el viernes 24 de julio. RTVE.es