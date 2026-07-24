El Gobierno declara la emergencia de interés nacional por los incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado esta noche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias,(Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha tomado debido a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil.

Se ha valorado también la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza de los incendios sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia.

La declaración de emergencia de interés nacional se ha producido según lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que, declarada la emergencia nacional, el ministro del Interior asume su dirección, por lo que le corresponde ordenar y coordinar las actuaciones necesarias, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

La dirección operativa de la emergencia se encomienda al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).