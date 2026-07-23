Tres incendios en la Comunidad de Madrid obligan al corte de carreteras y a evacuar y confinar varias poblaciones

Tres incendios forestales azotan este jueves la Comunidad de Madrid. Al fuego declarado el día anterior en Almorox, Toledo, y que afectó al municipio madrileño de Villa del Prado, se unen otro en esta misma localidad y un tercero en San Martín de Valdeiglesias.

Sobre el primero, el de Almorox, esta en fase de estabilización. Aunque su evolución favorable permitió el regreso de los evacuados en diversas urbanizaciones madrileñas de Aldea del Fresno por la mañana, las fuertes rachas de viento podrían complicar de nuevo las labores de extinción.

En este sentido, los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado, permanecen desalojados debido a que la situación se mantiene como de "alto riesgo".

El fuego de Almorox ha calcinado ya 800 hectáreas, 600 de ellas en la región madrileña, lo que obligó a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Nuevo ES-Alert en Villa del Prado para que se mantengan en casa En cuanto al otro incendio declarado en Villa del Prado e independiente del de Almorox, las autoridades han hecho dos peticiones. A la población próxima a la urbanización Caravan Garden, que abandonen el lugar y se dirijan hacia el casco urbano de Aldea del Fresno. Al resto, que permanezca confinada en sus viviendas hasta nuevo aviso con puertas y ventanas cerradas. También que eviten salir al exterior mientras continúan las labores de extinción del fuego. Como consecuencia del fuego, permanecen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en dirección Toledo, en el cruce entre ambas vías. En el operativo trabajan un total de 18 dotaciones integradas por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el objetivo de controlar el avance de las llamas. ““

Confinamiento de una residencia y urbanizaciones en San Martín Respecto al incendio en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, se apunta a que ha sido originado por un vehículo que ha ardido a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501. La proximidad de las llamas ha obligado a confinar de forma preventiva la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio. En las labores de extinción, están trabajando dieciséis medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje en X. A las 17:00 horas, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha ampliado las medidas de protección y ha enviado otro mensaje ES-Alert a la población de Pelayos de la Presa, incluidas sus urbanizaciones, para que se desplacen al casco urbano ante la proximidad del incendio forestal declarado en San Martín de Valdeiglesias. Al humo en la localidad se une el llegado desde otro incendio cercano, el de Burgondo—Navaluenga, en Ávila, iniciado el miércoles y que sigue avanzando ante los fuertes vientos. En este sentido, preocupa que acabe cruzando la frontera y afecte también a la Comunidad de Madrid. Mapa de los incendios activos hoy en España