La CNMC sanciona a los influencers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por no identificar la publicidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a los influencers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por incumplir las obligaciones previstas en la Ley General de Comunicación Audiovisual en contenidos difundidos en plataformas de vídeo y redes sociales.

Les multan por la falta de identificación clara de las comunicaciones comerciales, la ausencia de medidas adecuadas para la protección de menores y la difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables.

Ibai Llanos y la publicidad En el caso de Ibai Llanos (@IbaiLlanos), el creador de contenido más célebre en España, la institución considera que varios vídeos publicados en X incorporan una marca de bebidas en la presentación de artistas de La Velada, sin que existiera una señalización que permitiera diferenciar la comunicación comercial del contenido editorial. Esto contradice una de las obligaciones básicas de los usuarios de especial relevancia: la publicidad tiene que reconocerse de forma clara por el espectador a través de mecanismos ópticos, acústicos o espaciales. El creador de contenido, comentarista de partidos y empresario Ibai Llanos en una entrevista en su casa, 2024 EFE/ Quique García

Jordi Wild y la protección de menores Respecto a Jordi Wild, se le acusa de no incluir la calificación, las advertencias y los mecanismos de restricción de acceso a menores adecuados en el contexto del evento Dogfight Wild Tournament, difundido en YouTube en los canales @ElRinconDeGiorgio y @dwt_fighting. El youtuber debería haber utilizado sistemas de descripción, advertencias, símbolos visuales u otros medios que advirtieran correctamente de los contenidos que pudieran resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores. La CNMC destaca que la falta de esta calificación puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental. El creador de contenido Jordi Wild a su llegada a la entrega de los Premios Ídolo 2022 en el Teatro Rialto de Madrid. EFE / Kiko Huesca.