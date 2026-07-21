Francia prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años y se convierte en el primer país de Europa en hacerlo

El Parlamento francés ha aprobado este martes la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 15 años, una medida que entrará en vigor en septiembre ante la creciente preocupación mundial por el impacto que estas tienen en la salud y la seguridad de los menores.

Francia se convierte así en el primer país de Europa en seguir los pasos de Australia, donde en diciembre de 2025 entró en vigor la primera medida de este tipo para menores de 16 años en plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

"Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", ha declarado el presidente Emmanuel Macron tras el beneplácito de las dos cámaras del Parlamento, Senado y Asamblea Nacional.

Cuatro meses para eliminar las cuentas abiertas Con la nueva legislación, los menores de 15 años no podrán abrir una cuenta en redes sociales a partir del 1 de septiembre, justo a tiempo para el comienzo del nuevo curso académico. Las plataformas de redes sociales dispondrán de otros cuatro meses para cerrar las cuentas ya abiertas. Es decir, la norma estará plenamente en vigor a partir del 1 enero de 2027. Algunos parlamentarios dudan de que sea posible aplicarlo con tanta rapidez, porque las plataformas tienen que desarrollar y aplicar sistemas de verificación de edad aprobados por el regulador francés de protección de datos, pero la ministra delegada de la inteligencia artificial y asuntos digitales, Anne Le Hénanff, ha insistido en que se puede llegar a tiempo. El texto también prevé la prohibición del uso del teléfono móvil en el instituto, tal y como ya ocurre en las escuelas primarias y los colegios, aunque el reglamento interno de cada centro podrá establecer excepciones. No se prevé ninguna sanción para los menores ni los padres.

Algunas excepciones o matices La ley francesa también prevé algunas excepciones a la prohibición para las "enciclopedias en línea" o los "proyectos digitales con fines educativos". En cuanto a YouTube y WhatsApp, de uso generalizado, la ponente del partido Renaissance, Laure Miller, ha explicado que estas plataformas deberán implantar una verificación de edad para la parte asimilable a una red social (canales para compartir contenidos, comentarios...), mientras que la simple visualización de vídeos o la mensajería entre usuarios no se verían afectadas por la prohibición. Por lo general, las empresas de redes sociales se oponen a las prohibiciones de este tipo y subrayan que ya cuentan con medidas para proteger a los usuarios más jóvenes, incluidas restricciones de edad. No obstante, también se han comprometido a cumplir con las leyes de veto cuando los gobiernos las promulguen.