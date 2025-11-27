Un 80% de los jóvenes admite que encuentra desinformación en redes y sólo el 13% la verifica
- El informe "¿Cuánto cuesta una mentira?" aborda la relación entre los jóvenes y la desinformación en redes sociales
Un 80% de los jóvenes españoles asegura encontrarse con desinformación o dudosa con frecuencia en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok y X y en contenidos relacionados con política, migración o conflictos internacionales. Sin embargo, sólo un 13% afirma comprobar siempre la información que consume. Esto, según los expertos, deja a muchos jóvenes en una vulnerabilidad informativa que tiene otras consecuencias: el 87 % cree que la desinformación daña la calidad democrática en España.
Estos datos se presentan en el estudio "¿Cuánto cuesta una mentira?", elaborado por Evercom, FAD Juventud y la Universidad Complutense de Madrid, a partir de una entrevista a 800 jóvenes de entre 15 y 24 años. El trabajo remarca que "las pantallas se han convertido en la puerta de entrada a la realidad": el 70,3% de los jóvenes "se informan principalmente a través de redes sociales, el 57,8% por televisión y solo el 17,6% lee prensa". Además, pasan entre tres y cuatro horas conectados cada día. La mayoría reconoce que suele quedarse en los titulares o en lo superficial, un hábito que facilita que los contenidos engañosos se mezclen entre vídeos de entretenimiento, opiniones y noticias.
Así, 8 de cada 10 aseguran "encontrarse con desinformación a menudo", especialmente en plataformas como TikTok y X, donde los contenidos relacionados con política, migración o conflictos internacionales son los más propensos a la desinformación y a la viralización. Esta exposición constante genera la necesidad de mantenerse alerta para distinguir lo cierto de lo falso. El desgaste emocional es evidente según esta investigación: 2 de cada 3 jóvenes dicen no poder confiar plenamente en la información que encuentran en redes sociales. Esa desconfianza viene acompañada de sentimientos de decepción, frustración y agotamiento mental. Un 42% "experimenta agotamiento mental tras usar redes, y un 35% siente ansiedad ante la posibilidad de recibir noticias falsas".
¿Toman alguna medida cuando llegan a esa situación? Según el estudio, un 31,6% decide desconectarse de las redes o desactivarlas temporalmente para descansar y un 40% adicional ha pensado en hacerlo, pero no ha llegado a dar el paso. El profesor Francisco Muñoz, de la Universidad Complutense, resume esa experiencia como un "estado de malestar" provocado por la hiperexposición digital y la fragmentación de la realidad que generan los algoritmos.
La verificación no es una prioridad para la mayoría
Solo un 13% de los jóvenes "afirma verificar 'siempre' lo que consume, mientras que la mayoría, el 59% lo hace 'a veces' y el 25% 'rara vez'". El estudio muestra que la desinformación está debilitando la confianza institucional y la participación cívica. Solo el 43,2% de los jóvenes confía en los medios tradicionales, la confianza en las redes sociales cae al 34,2% y 4 de cada 10 creen que "el sistema no está preparado para afrontarla".
Esta percepción repercute también en su implicación pública: la mayoría no participa en asociaciones o colectivos y una parte significativa de quienes tienen edad para votar aún no lo ha hecho (más del 40%). Para Antón Álvarez, asesor de Evercom, este fenómeno no debe confundirse con apatía: "Los jóvenes no se desconectan de la democracia por indiferencia, sino por desgaste. La desinformación ha erosionado su confianza en las instituciones e incluso en su propio criterio".
El 83% de los jóvenes cree "que aprender a detectar bulos protege su bienestar emocional". Los jóvenes demandan mayor responsabilidad por parte de las plataformas digitales, los medios y las instituciones: 3 de cada 4 jóvenes creen que las redes sociales "deberían advertir de manera más visible cuando un contenido es dudoso". Más de la mitad considera que centros educativos y lugares de trabajo deberían ofrecer programas de alfabetización mediática.