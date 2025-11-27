Un 80% de los jóvenes admite que encuentra desinformación en redes y sólo el 13% la verifica

Un 80% de los jóvenes españoles asegura encontrarse con desinformación o dudosa con frecuencia en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok y X y en contenidos relacionados con política, migración o conflictos internacionales. Sin embargo, sólo un 13% afirma comprobar siempre la información que consume. Esto, según los expertos, deja a muchos jóvenes en una vulnerabilidad informativa que tiene otras consecuencias: el 87 % cree que la desinformación daña la calidad democrática en España.

Estos datos se presentan en el estudio "¿Cuánto cuesta una mentira?", elaborado por Evercom, FAD Juventud y la Universidad Complutense de Madrid, a partir de una entrevista a 800 jóvenes de entre 15 y 24 años. El trabajo remarca que "las pantallas se han convertido en la puerta de entrada a la realidad": el 70,3% de los jóvenes "se informan principalmente a través de redes sociales, el 57,8% por televisión y solo el 17,6% lee prensa". Además, pasan entre tres y cuatro horas conectados cada día. La mayoría reconoce que suele quedarse en los titulares o en lo superficial, un hábito que facilita que los contenidos engañosos se mezclen entre vídeos de entretenimiento, opiniones y noticias.

Así, 8 de cada 10 aseguran "encontrarse con desinformación a menudo", especialmente en plataformas como TikTok y X, donde los contenidos relacionados con política, migración o conflictos internacionales son los más propensos a la desinformación y a la viralización. Esta exposición constante genera la necesidad de mantenerse alerta para distinguir lo cierto de lo falso. El desgaste emocional es evidente según esta investigación: 2 de cada 3 jóvenes dicen no poder confiar plenamente en la información que encuentran en redes sociales. Esa desconfianza viene acompañada de sentimientos de decepción, frustración y agotamiento mental. Un 42% "experimenta agotamiento mental tras usar redes, y un 35% siente ansiedad ante la posibilidad de recibir noticias falsas".

¿Toman alguna medida cuando llegan a esa situación? Según el estudio, un 31,6% decide desconectarse de las redes o desactivarlas temporalmente para descansar y un 40% adicional ha pensado en hacerlo, pero no ha llegado a dar el paso. El profesor Francisco Muñoz, de la Universidad Complutense, resume esa experiencia como un "estado de malestar" provocado por la hiperexposición digital y la fragmentación de la realidad que generan los algoritmos.