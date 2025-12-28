Muere Brigitte Bardot a los 91 años, legendaria actriz y cantante francesa e icono femenino de los años 60
- La artista dejó el cine hace más de 50 años, dejando algunas de las escenas más sensuales de la historia
- Las polémicas marcaron sus últimos años, con multas por "incitar al odio racial" o ideas antivacunas
La legendaria actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, icono femenino de los años 60, ha muerto a los 91 años, según ha anunciado este domingo la Fundación que lleva su nombre.
"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación", indica el comunicado enviado a la AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.
Bardot dejó el cine hace más de 50 años, tras cumplir 40 años y con una cincuentena de películas tras de sí, así como dos escenas que han pasado a formar parte del panteón del séptimo arte: un mambo frenético en un restaurante de Saint-Tropez en Y Dios creó a la mujer (1956) y un monólogo, desnuda, al comienzo de El desprecio (1963).
La que fuera símbolo sexual en los años 50 y 60, aseguró en varias entrevistas en 2014 que aceptaba el paso del tiempo y el envejecimiento, y que si dejó el cine en 1973 es porque estaba "harta de esa vida superficial, vacía", y porque su amor por los animales le llevó a "dedicarles la vida".
Las polémicas marcaron sus últimos años, con varias multas por "incitar al odio racial" o ideas antivacunas durante la pandemia de la COVID-19. En enero de 2013 llegó a amenazar con pedir la nacionalidad rusa si las autoridades francesas sacrificaban a dos elefantes enfermos.
El presidente francés, Emmanuel Macron, cuyas políticas eran duramente criticadas por la actriz, ha llorado la pérdida de "una leyenda del siglo": "Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió".
