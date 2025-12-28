Muere Brigitte Bardot a los 91 años, legendaria actriz y cantante francesa e icono femenino de los años 60

La legendaria actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, icono femenino de los años 60, ha muerto a los 91 años, según ha anunciado este domingo la Fundación que lleva su nombre.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación", indica el comunicado enviado a la AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

Bardot dejó el cine hace más de 50 años, tras cumplir 40 años y con una cincuentena de películas tras de sí, así como dos escenas que han pasado a formar parte del panteón del séptimo arte: un mambo frenético en un restaurante de Saint-Tropez en Y Dios creó a la mujer (1956) y un monólogo, desnuda, al comienzo de El desprecio (1963).

La que fuera símbolo sexual en los años 50 y 60, aseguró en varias entrevistas en 2014 que aceptaba el paso del tiempo y el envejecimiento, y que si dejó el cine en 1973 es porque estaba "harta de esa vida superficial, vacía", y porque su amor por los animales le llevó a "dedicarles la vida".

01.11 min Una exposición en París recorre los mejores momentos de la carrera de Brigitte Bardot

Las polémicas marcaron sus últimos años, con varias multas por "incitar al odio racial" o ideas antivacunas durante la pandemia de la COVID-19. En enero de 2013 llegó a amenazar con pedir la nacionalidad rusa si las autoridades francesas sacrificaban a dos elefantes enfermos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, cuyas políticas eran duramente criticadas por la actriz, ha llorado la pérdida de "una leyenda del siglo": "Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió".

