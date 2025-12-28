Cine, provocación, amor por los animales y polémicas: la vida de Brigitte Bardot en imágenes

El mundo del cine y la cultura llora la muerte de Brigitte Bardot, una estrella que, como harían los astros al morir en el firmamento, deja tras de sí toda una estela de películas, y un legado imborrable tras una vida dedicada al arte, al la moda y al activismo por los derechos de los animales.

Son muchas las imágenes que mantendrán siempre viva a una actriz, cantante y escritora francesa que fue icono de la moda y símbolo sexual a mediados del siglo XX. Una mujer tan libre como para abandonar el estrellato apenas a los 39 años, pese a su popularidad, para dedicarse a su verdadera pasión, la defensa de los animales, que realizó hasta el final de su vida a los 91 años. Su vida, ampliamente documentada, no estuvo exenta de polémica.

18 años y todo un futuro por delante Brigitte Bardot (derecha) posa con su hermana pequeña Mijanou en 1952 AFP A los 18 años, Brigitte Bardot todavía era una jovencísima actriz que desconocía la repercusión que tendría en el mundo del celuloide. Aquí (a la derecha), posa con su hermana pequeña, Mijanou, en septiembre de 1952.

Provocativa y en el foco de todas las miradas Brigitte Bardot no desaprovechaba un momento ante las cámaras para explotar su sensualidad AFP Bardot pronto empezó a explotar su 'sex appeal' en una industria que la adoraba y a la que dio casi medio centenar de películas, como Y Dios creó a la mujer, La verdad o El desprecio. Era una de las actrices más buscadas por la prensa, toda una estrella de las portadas de revistas (musa de la cabecera Elle, donde apareció por primera vez a los 15 años, y una de las más fotografiadas en las décadas de los 50 y 60). En la foto de arriba, Bardot posaba a su llegada al rodaje Babette se va a la guerra. Fotos de Bardot en una exposición de 2009 en Boulogne-Billancourt, París REUTERS/Charles Platiau/File Photo En la imagen superior, fotografías de la estrella francesa durante una exposición en 2009 en Boulogne-Billancourt, en París. La actriz posa ante los fotógrafos en el marco del Festival de Cannes, en 1956 DPA vía Europa Press Europa Press Arriba, la estrella internacional posa para las cámaras con un loro en su mano en el marco del Festival de Cannes de 1956.

Romance y sensualidad hasta en tiempos de guerra Rodaje de 'Babette se va a la Guerra' AFP En esta imagen se ve a Bardot caminando entre los chicos de la Royal Air Force, que habían cancelado sus vacaciones, durante el rodaje de Babette se va a la guerra, dirigida por Christian-Jaque en 1959. Bardot posa caracterizada de su personaje para la promoción de la película "¿Quiere usted bailar conmigo?" AP Bardot logró convertirse en la actriz considerada como la más bella, la más deseada y también la más inalcanzable. En la imagen superior, posaba así para la película ¿Quiere usted bailar conmigo?.

Cuatro matrimonios y un hijo cuya custodia rechazó Bardot posa junto a su marido Jacques Charrier y su hijo Nicolas AFP En su vida sentimental, marcada por la impulsividad, Brigitte Bardot se casó en cuatro ocasiones, la primera con 18 años. Su marido entonces fue Roger Vadim, el director que la catapultó a la fama por Y Dios creó a la mujer, aunque durante el rodaje de esa película la actriz mantuvo un romance con su compañero de reparto, Jean-Louis Trintignant (también casado). Con su segundo marido, Jacques Charrier, tuvo a su único hijo, Nicolas, cuya custodia renunció tras admitir que tuvo un embarazo traumático no deseado y que no tenía instinto maternal, algo que resultó muy polémico en la época. Tanto Charrier como Nicolas acabaron denunciándola por difamación, por lo que dijo de ellos en sus memorias. Bardot y su tercer marido, Gunter Sachs, a su llegada a Tahiti en 1966 Robert PUTIGNY / AFP Más tarde se casaría en Las Vegas con Gunter Sachs, un multimillonario y 'playboy' alemán que la sedujo lanzando miles de rosas desde un helicóptero sobre su casa en Saint-Tropez. Apenas llevaban un mes de noviazgo. Y el último de sus maridos fue Bernard d'Ormale, con quien contrajo matrimonio en 1992 tras solo dos semanas después de conocerse y con quien vivió el resto de su vida.

Estrella a la fuga En esta foto, Bardot trata de escapar entre risas de los reporteros gráficos durante su visita al Colombes Stadium, cerca de París, donde le tocó dar el puntapié inicial de un partido amistoso en 1971.

Con Andrés Gimeno, el tenista español más veterano en ganar Roland Garros Bardot con, entre otros tenistas, el español Andrés Gimeno AFP En esta imagen, Bardot posa con importantes tenistas de la época, entre los que se encontraba Andrés Gimeno, que ostentaba (antes de Rafa Nadal) el récord por ser el jugador de más edad en conquistar Roland Garros.

Firme defensora de los animales, incluso frente al papa Bardot se implicó en causas contra el maltrato animal, especialmente a focas AFP La actriz dejó el cine por considerar el mundo del espectáculo superficial y pasó a dedicarse a su verdadera pasión, la defensa de los derechos de los animales. Creó su propia fundación, declarada por el gobierno francés de utilidad pública en 1992. Sus campañas más destacadas fueron contra la caza de crías de foca, aunque también se opusieron al consumo de carne de caballo, a las corridas de toros y a la experimentación con animales. Bardot conversa con el papa Juan Pablo I en 1995 En 1995, Bardot fue a ver al papa Juan Pablo I, a quien consideraba una gran autoridad moral, para pedirle que la Iglesia católica tomara una postura más firme respecto al sufrimiento animal. Para ello, acudió a una audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, tras la que ambos tuvieron una conversación breve. Bardot, durante una protesta contra el maltrato animal en Bruselas, en 1995(AP Photo/Jacques Collet, File) Jacques Collet AP Photo/Jacques Collet En la imagen superior, Bardot participa de una manifestación en Bruselas contra el maltgrato animal.