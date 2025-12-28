Los equipos de rescate buscan a los cuatro españoles desaparecidos tras un naufragio en Indonesia
- El país asiático amplía la búsqueda del entrenador español y tres de sus hijos desaparecidos
- La madre y otra de las hijas han sido rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico
Los equipos de rescate han retomado las labores de localización de los cuatro ciudadanos españoles desaparecidos después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiese frente a la isla de Padar, en Indonesia, donde las fuertes corrientes y el mal tiempo están dificultando la búsqueda. Por el momento, solo se han recuperado restos de la embarcación. Las autoridades de Indonesia han ampliado este domingo la búsqueda de Fernando Martín Carreras, el entrenador del Valencia Femenino B y tres de sus hijos, dos niños y una niña, desaparecidos desde el viernes.
En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) ha reiterado que los trabajos se han reanudado esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, "ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente" gracias a una mejora en las condiciones marítimas. Durante el día anterior de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha detallado que entre los mencionados hallazgos se encuentran partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán.
Hasta ahora, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local, según ha indicado la agencia local de búsqueda y rescate.
80 personas trabajan en la operación de búsqueda
El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros. Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en isla de Flores.
Fathur ha explicado este domingo a EFE que durante esta tercera jornada la búsqueda se centrará en "determinar la posición del casco del barco" hundido, ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote.
La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.
El motor la embarcación sufrió una avería
"Hemos preparado buzos, pero debemos asegurarnos de la ubicación de los restos del barco", remarcó Fathur, después de que los equipos de búsqueda encontraran ayer flotando algunos restos del navío. Según el informe preliminar del incidente, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.
Los desaparecidos proceden de Valencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores está ya en contacto con sus allegados. Fuentes del Ministerio de Exteriores español han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos españolas supervivientes del accidente, de las que han confirmado que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familiares de los afectados.
El Valencia CF ha confirmado este sábado la identidad del padre desaparecido, Fernando Martín (44), entrenador del Valencia CF Femenino, y ha manifestado su profundo pesar por lo ocurrido, enviando su "apoyo y condolencias" a sus familiares y amigos.
Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas. El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.