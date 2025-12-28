Los equipos de rescate buscan a los cuatro españoles desaparecidos tras un naufragio en Indonesia

Los equipos de rescate han retomado las labores de localización de los cuatro ciudadanos españoles desaparecidos después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiese frente a la isla de Padar, en Indonesia, donde las fuertes corrientes y el mal tiempo están dificultando la búsqueda. Por el momento, solo se han recuperado restos de la embarcación. Las autoridades de Indonesia han ampliado este domingo la búsqueda de Fernando Martín Carreras, el entrenador del Valencia Femenino B y tres de sus hijos, dos niños y una niña, desaparecidos desde el viernes.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) ha reiterado que los trabajos se han reanudado esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, "ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente" gracias a una mejora en las condiciones marítimas. Durante el día anterior de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha detallado que entre los mencionados hallazgos se encuentran partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán.

Hasta ahora, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local, según ha indicado la agencia local de búsqueda y rescate.

80 personas trabajan en la operación de búsqueda El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros. Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en isla de Flores. Fathur ha explicado este domingo a EFE que durante esta tercera jornada la búsqueda se centrará en "determinar la posición del casco del barco" hundido, ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote. La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.