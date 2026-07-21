Emergencia por incendios en España: 26.000 hectáreas quemadas en Guadalajara y evacuaciones en Teruel y Segovia

España amanece este martes en una situación de extrema vulnerabilidad ante el avance de las llamas en varios puntos de la geografía nacional. El país se enfrenta a una jornada crítica marcada por la consolidación de los grandes incendios de los últimos días y la aparición de nuevos focos que han obligado a desalojos preventivos durante la madrugada.

La situación se ve agravada por la llegada de una nueva ola de calor que disparará el riesgo de incendios a valores extremos en gran parte de la península.

La provincia de Guadalajara continúa concentrando la mayor preocupación de los servicios de emergencia. El incendio originado el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte, se ha convertido ya en el mayor siniestro forestal sufrido en la historia de la región en términos de superficie.

Según el último balance oficial, las llamas han devorado ya más de 26.000 hectáreas en un perímetro que se extiende a lo largo de 120 kilómetros. El avance del incendio ha obligado a evacuar 34 localidades y confinar otras 14.

El avance del fuego ha sido calificado como de "riesgo extremo" debido a un comportamiento muy agresivo, con una velocidad de propagación que llegó a alcanzar los 4 kilómetros por hora bajo rachas de viento de 50 km/h.

Esta evolución obligó a activar el sistema ES-Alert para evacuar y confinar a decenas de poblaciones. Hasta el momento, el número de localidades desalojadas asciende a 34, con más de 1.200 personas desplazadas de sus hogares. Entre los evacuados se encuentran un centenar de niños que participaban en un campamento de verano en Somolinos.

El despliegue de medios en la zona es masivo y calificado de "histórico" por el presidente regional, Emiliano García-Page. Un total de 379 efectivos, 57 medios terrestres y 29 medios aéreos trabajan sin descanso para tratar de contener el avance de las llamas.

Aunque las líneas de control han funcionado en parte del perímetro, la prioridad absoluta sigue siendo la defensa de los núcleos urbanos, donde por el momento no se han registrado daños en viviendas ni infraestructuras esenciales.

No obstante, la preocupación se traslada ahora hacia la provincia de Soria, ya que se prevé que el fuego pueda alcanzar el territorio soriano debido a la dirección del viento y las condiciones de baja humedad. En previsión, la localidad de Barcones (Soria) ya ha sido evacuada debido a la deficiente calidad del aire provocada por la intensa columna de humo.

Evacuan de madrugada Molinos, en Teruel La última gran emergencia se ha declarado en la provincia de Teruel. Durante la madrugada de este martes, el Gobierno de Aragón ha emitido un mensaje de ES-Alert para proceder a la evacuación inmediata del municipio de Molinos. El fuego que amenaza esta localidad se originó la tarde del lunes, alrededor de las 17:45 horas, en el término municipal de Ejulve. ““ Ante la proximidad de las llamas y la potencial amenaza para la población y los bienes, se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en Situación Operativa 2, Nivel 2. Este incendio afecta a una zona de reforestación que ya había sufrido incendios anteriormente. ““ La complicada orografía de la comarca está dificultando enormemente las tareas de las brigadas terrestres, lo que hace que la extinción dependa de forma crítica de los recursos aéreos, que intensificarán su ataque con la llegada de la luz del día. Además de Molinos, el fuego ya había obligado previamente al desalojo de tres masías y a la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Ocho núcleos desalojados cerca de Brieva De forma paralela, en la provincia de Segovia, el incendio declarado en Brieva mantiene en alerta a la comarca y activado el nivel 2 de gravedad. El fuego, que se inició en la tarde del lunes, ha forzado el desalojo de ocho núcleos de población: Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón. ““ Los vecinos evacuados han sido trasladados a puntos de acogida habilitados en las localidades de Torreiglesias, Sotosalbos y Turégano. El avance de las llamas preocupa especialmente por su proximidad a la carretera N-110 y su cercanía al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Actualmente, el operativo cuenta con unos 40 medios, incluyendo cuadrillas terrestres y maquinaria pesada, trabajando para evitar que el fuego salte las infraestructuras viales.