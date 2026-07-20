Incendios en España: gravedad extrema en Guadalajara con 26.000 hectáreas quemadas y leve respiro en Zaragoza

España afronta este lunes una jornada de extrema gravedad debido a los incendios forestales que afectan especialmente a las provincias de Guadalajara y Zaragoza, presentando dos escenarios marcadamente distintos.

Mientras que en la Sierra Norte de Guadalajara el fuego se mantiene fuera de toda capacidad de extinción tras haber devorado ya 26.000 hectáreas en un perímetro de 100 kilómetros que ya afecta a 30 localidades, la situación en Zaragoza ofrece un leve respiro con la estabilización del incendio de Orés, permitiendo que se empiece a planificar el regreso de los ciudadanos a sus hogares bajo estrictas medidas de seguridad.

Alarma en Guadalajara: evacuaciones y avance implacable En la provincia de Guadalajara, la situación ha sido calificada como de "riesgo extremo" por el director técnico de extinción, Gabriel García Marco. Las llamas, que se originaron el pasado jueves en el municipio de La Mierla, han mostrado un comportamiento extremadamente agresivo. Durante las últimas horas, la velocidad de propagación del fuego se ha duplicado, pasando de los 2 kilómetros por hora iniciales a los 4 kilómetros por hora registrados este domingo, impulsados por rachas de viento que han alcanzado los 50 kilómetros por hora. ““ Esta evolución desfavorable ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para proteger a la población civil. Según los datos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, actualmente hay 30 poblaciones evacuadas, lo que supone un total de 1.200 personas desplazadas de sus domicilios. La Guardia Civil acaba de evacuar otras seis localidades a primera hora de este lunes. Son las de Riofrío del Llano, La Bodera, Cardeñosa, Rebollosa de Jadraque, Angón y Santiuste. ““ Durante la tarde del domingo se decretó el confinamiento de otros cuatro pueblos: Ujados, La Miñosa, Albendiego y Cañamares. La prioridad absoluta del dispositivo de emergencia es, en estos momentos, la defensa de los núcleos de población situados dentro del perímetro del incendio, ya que la intensidad de las llamas impide realizar un ataque directo sobre la cabeza del fuego. El fuego ha quemado un hotel rural y una nave. Este lunes están llevando a cabo tareas de contención y esperan poder atacarlo de forma directa a partir de las 5 de la tarde. ““ El avance del incendio en Guadalajara se dirige actualmente hacia las faldas del pico de Alto Rey. Las previsiones técnicas apuntan a que el fuego rebasará la cresta de esta elevación en las próximas horas debido a las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos fuertes. A pesar de la gravedad general, existen puntos de esperanza: en la vertiente oeste del río Sorbe, una zona con gran potencial de propagación, los equipos de extinción lograron contener las llamas desde los primeros días, evitando reactivaciones en ese flanco. El operativo desplegado cuenta con la participación de 320 efectivos terrestres y 26 medios aéreos que trabajan de forma ininterrumpida.

Estabilización en Zaragoza y retorno bajo vigilancia Por otro lado, en la provincia de Zaragoza, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de que el incendio de Orés se encuentra estabilizado. Aunque la estabilización no implica que el fuego esté controlado ni extinguido, permite empezar a trabajar en un escenario de vuelta a la normalidad que podría iniciarse este lunes. ““ No obstante, el consejero ha sido tajante al afirmar que no se permitirá el regreso a los domicilios hasta que exista una "seguridad máxima" para los ciudadanos. Para garantizar este retorno seguro, se ha desplegado un sistema de vigilancia nocturna mediante la Guardia Civil, que utiliza drones equipados con cámaras térmicas. Estos dispositivos permiten sobrevolar los entornos municipales para localizar puntos calientes y evaluar el estado real del terreno antes de autorizar cualquier movimiento de la población. ““ En cuanto a los servicios básicos en las zonas afectadas de Aragón, se ha confirmado que todos los municipios disponen ya de luz y agua corriente, aunque en algunos casos se están realizando procesos de cloración del agua para garantizar su potabilidad. El único inconveniente técnico persistente se localiza en la localidad de Asín, donde todavía se registran fallos en la cobertura de telefonía móvil, situación en la que ya trabajan las operadoras correspondientes.