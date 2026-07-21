El tiempo este martes 21 de julio: temperaturas extremas en el inicio de la tercera ola de calor
- La Aemet advierte de valores por encima de los 40 grados en amplias zonas del interior
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España afronta este martes el inicio de su tercera ola de calor desde que comenzó el verano el pasado mes de junio.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial ante un episodio que traerá temperaturas significativamente altas, alcanzando niveles de "peligro importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales del día, lo que supone un riesgo especial para personas vulnerables y para la práctica de actividades al aire libre.
El calor será el protagonista indiscutible de la jornada. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado en gran parte de la vertiente atlántica peninsular y el interior sureste, aunque se espera un ligero descenso en zonas del alto Ebro e Ibérica norte.
La Aemet ha activado avisos naranjas por riesgo importante debido a las altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Por su parte, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta se mantienen bajo aviso amarillo.
Los termómetros superarán los 35 grados en Baleares y en gran parte de la Península, exceptuando las regiones del noroeste, litorales y zonas de montaña. La situación será especialmente crítica en el interior de Andalucía, Murcia y el sur de Castilla-La Mancha, donde se prevé que se superen los 40 grados. Además, se esperan noches tropicales en amplias áreas de Andalucía, el este peninsular y Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir, las mínimas podrían no descender de los 25 grados.
Inestabilidad y calima en el mapa
El episodio de calor irá acompañado de calima en el sur y este de la Península, así como en Baleares. La nubosidad de evolución diurna dejará chubascos y tormentas, ocasionalmente con granizo y rachas de viento muy fuertes en el interior de Valencia, el norte de Murcia y los Pirineos orientales. No se descarta este fenómeno en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona. Mientras, el norte de Galicia y el Cantábrico occidental registrarán cielos nubosos con alguna llovizna débil y dispersa.
En cuanto al viento, soplará alisio en Canarias con intervalos y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. En la Península, predominará el poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, y el nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, siendo en general moderado. En el resto, el viento será flojo con tendencia a arreciar, excepto en Baleares, donde se mantendrá flojo y variable.