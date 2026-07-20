La Comisión Europea multa con 550 millones a AliExpress por la venta de productos ilegales

Tras Temu, AliExpress. La Comisión Europea (CE) ha multado con 550 millones a la plataforma de comercio china por no supervisar la venta de productos inseguros, ilegales o falsos en virtud de la Ley de Servicios Digitales, la norma que obliga a las grandes plataformas a controlar qué ofertan. La resolución llega después de que el pasado mayo Temu también fuese sancionada por incumplimiento de la misma ley con 200 millones, hasta ahora la mayor cuantía impuesta por la UE.

"No estamos de acuerdo con la decisión adoptada ni con la multa desproporcionada", ha señalado la compañía a la agencia Reuters. Para el gigante de las compras chino la sanción no tiene en cuenta "las importantes mejoras implementadas" para prevenir la venta de productos ilegales. "Estamos revisando cuidadosamente la decisión y considerando todas las opciones disponibles", ha añadido la firma.

La CE considera que AliExpress "incumplió su obligación de evaluar diligentemente el riesgo" de ofertar productos ilegales, inseguros o falsos a través de su plataforma. En primer lugar, la firma china "sobreestimó la eficacia de su sistema para detectar y eliminar" dichos bienes. El fallo indica que el portal no cuenta con personal suficiente para garantizar los controles pertinentes y a eso se suma que sus sistemas de recomendación y publicidad potencian los productos ilegales.

"Las pruebas realizadas por los servicios de la Comisión demostraron que muchos productos ilegales se recomendaban o anunciaban a los consumidores antes de ser eliminados eficazmente", explica la CE en una nota de prensa, que señala igualmente que las métricas de evaluación de la plataforma china "no medían adecuadamente la eficacia del sistema de moderación" para prevenir la promoción de estos bienes.

Además, la CE sostiene que AliExpress no adoptó las medidas suficientes para reducir los riesgos de difusión de productos ilegales. Así, constató que el sistema de detección no funcionó correctamente, por lo que no suponía ningún problema encontrar en la plataforma bienes "falsificados, juguetes inseguros y cosméticos peligrosos", que aún siendo detectados permanecían disponibles para su compra durante semanas.

La investigación concluye que la plataforma china "no aplicó correctamente su política de sanciones para los vendedores" que violasen las normas, por lo que las tiendas que habían cometido alguna infracción siguieron operativas. A eso se suma que la categorización errónea de bienes permitía eludir fácilmente las restricciones y fue la estratagema que usaron muchos comerciantes.

"Algunos vendedores malintencionados colocaron intencionadamente productos en la categoría incorrecta para beneficiarse de requisitos más flexibles, lo que permitió que productos que no cumplían con la normativa circularan libremente en la plataforma", recoge la nota de la CE, que remarca además que la plataforma no impidió la venta de falsificaciones porque su sistema de autorización de marca "resultó ineficaz y carecía de personal suficiente".

La multa de 550 millones es la más alta impuesta por la CE por violación de la Ley de Servicios Digitales y, según las autoridades comunitarias, se ha calculado "teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios de la UE afectados y su duración, que se extendió al menos hasta junio de 2025, cuando la Comisión emitió conclusiones preliminares contra AliExpress".

A pesar de la cuantía de la multa, la CE asegura que se han tenido en cuenta una serie de atenuantes, como la novedad de la ley. La Comisión incoó un procedimiento formal contra AliExpress en marzo de 2024 para analizar si había violado la Ley de Servicios Digitales. Las autoridades comunitarias abrieron el expediente para examinar cómo había actuado la firma china respecto a "la gestión y la mitigación de riesgos, la moderación de contenidos y el mecanismo interno de tramitación de reclamaciones, la transparencia de los sistemas de publicidad y recomendación, la trazabilidad de los comerciantes y el acceso a los datos para los investigadores".

Fruto de este expediente, la firma china asumió una serie de compromisos en junio de 2025 para subsanar los incumplimientos detectados, pero la Comisión se reservó la potestad de multar a la plataforma si incumplía las medidas acordadas o si no corregía determinadas políticas, como así ha sucedido. AliExpress dispone ahora hasta el 20 de octubre de 2026 para presentar un plan de acción a la Comisión con las medidas que implementará para dar respuesta a las infracciones cometidas. Las autoridades comunitarias revisarán la propuesta y establecerán un calendario para su aplicación.