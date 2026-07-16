La Comisión Europea da un año a Google para abrir Android a asistentes de Inteligencia Artificial de sus competidores

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que da un plazo de doce meses a Google para que abra las funciones clave de Android a servicios rivales de Inteligencia Artificial (IA) y que, con fecha tope de enero, comparta también datos de Google Search con otros motores de búsqueda. Bruselas se ha amparado en la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) para tomar esta decisión.

"La sociedad atraviesa una profunda transformación digital. Necesitamos que este proceso sea justo y garantizar que nuestros ciudadanos tengan opciones", ha destacado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de la Competencia, Teresa Ribera. "Nuestra decisión ayudará a los competidores más pequeños a competir y ofrecer esas opciones" y "protegemos la privacidad del usuario", ha insistido.

Ya en abril, Bruselas trasladó al gigante tecnológico unas conclusiones preliminares en las que pedía cambios en Android. Ahora su decisión es vinculante y obliga a cumplir unos plazos para que Google garantice que terceros tengan un acceso efectivo a sus sistemas. El otro objetivo es favorecer que aplicaciones y sistemas ajenos intercambien datos con capacidades clave de Android.

Bruselas considera que Google reserva en gran medida estas capacidades para el uso de sus propias soluciones de Inteligencia Artificial en teléfonos y tabletas Android, por ejemplo, mediante Gemini. Los Veintisiete quieren asegurar que los usuarios pueden utilizar fácilmente en sus dispositivos servicios de otros competidores con una "palabra de activación" personalizada.

La Comisión ha advertido de que los cambios incorporarán "salvaguardas robustas" para garantizar la protección de la privacidad de los usuarios, la integridad de los dispositivos y la seguridad.

Google Search compartirá sus datos de búsqueda Además, Google Search deberá compartir sus datos, algo que Bruselas ha calificado como intercambio "crucial" para el desarrollo y la optimización de los motores de búsqueda rivales. Esto permitirá una competencia "más justa" con el servicio de Google y fomentar alternativas innovadoras "centradas en la privacidad". La propuesta de la Comisión Europea obligaría a Google a compartir con otros buscadores y chatbots de inteligencia artificial parte de los datos que utiliza para mejorar su motor de búsqueda. La información deberá estar anonimizada para proteger la privacidad de los usuarios y, antes de facilitarla, Google podrá comprobar si hacerlo supone un riesgo para las personas. Bruselas ha remarcado que sus directrices establecen una "fórmula justa para calcular el precio de los datos compartidos y un proceso transparente para acceder a ellos" para que las empresas ofrezcan a los usuarios europeos "una gama más amplia y completa de opciones, tanto en lo que respecta a sus servicios de IA en Android como en otras plataformas y servicios de búsqueda" La Comisión Europea frena una multa a Google por prácticas monopolísticas en la publicidad en internet