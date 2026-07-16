Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 13 con la subida al Ballon d'Alsace
- La etapa más larga del Tour entre Dole y Belfort incluye el conocido paso de los Vosgos cerca del final
- 13ª etapa del Tour en directo a las 14:35 en Teledeporte, luego en La 2 y sin cortes en RTVE Play
- Tim Merlier logra el triplete en el Tour 2026 en el accidentado sprint de Chalon-Sur-Sâone
El Tour de Francia 2026 afronta este viernes la primera de una serie de etapas decisivas para la carrera con un recorrido largo y un puerto duro, el Ballon d'Alsace, cerca del final. Y la 13ª es la única etapa que supera los 200 kilómetros en esta edición de la carrera.
En concreto, serán 205,8 km desde la salida en Dole hasta la llegada en Belfort (este de Francia), donde se prevé de nuevo pelea entre los grandes corredores de una competición que, de momento, domina claramente Tadej Pogacar.
Claves de la 13ª etapa
El inicio de la jornada será a priori cómodo... tan es así que la carrera seguirá en esa primera parte la ruta cicloturista EuroVelo 6. El perfil no cambiará hasta bien entrada la etapa, con subidas que no pasan de repechos hasta casi el kilómetro 150, cuando los corredores se enfrentarán al Col des Croix, de tercera categoría (5,1 km al 4,8% de desnivel medio).
Y ese puerto se encadenará ya con el Ballon de Alsacia, tradicional subida en los Vosgos, catalogada de primera. En este caso son 8,9 km al 6,9% de pendiente media.
Desde la cima apenas quedarán 30 km a la meta, de los cuales una docena de descenso pronunciado y el resto también con perfil favorable.
Si terminan por jugarse la victoria en Belfort, la llegada estará situada en el bulevar Maréchal Joffre en una recta relativamente corta (poco más de 400 metros, con la pancarta a la vista solo desde unos 280, según el libro de ruta).
En total, en esta jornada los ciclistas acumularán 2.400 m de desnivel positivo. Y atención además al tiempo, ya que se prevén otra vez tormentas.
Hora y dónde ver la 13ª etapa del Tour 2026
La 13ª etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.35 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 16.15 aproximadamente en La 2 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.