Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran

Este martes 14 de julio se disputa la etapa 10 del Tour de Francia 2026 entre Aurillac y Le Lioran, de 166,6 kilómetros de recorrido y un perfil montañoso con hasta siete puertos de montaña, cuatro de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera, con el Col de Pertus a apenas 15 kilómetros de la línea de meta.

Nueva oportunidad para los escaladores después de la victoria de Mathieu van der Poel en la etapa 9 y la jornada de descanso de ayer lunes donde los ciclistas habrán recuperado fuerzas para afrontar una segunda semana de carrera en la que el esloveno Tadej Pogacar defiende el maillot amarillo de líder.

Jornada favorable para los escaladores con la subida al inédito Col de la Griffoul, y el temible Col de Pertus en el horizonte final de la etapa a través de una carretera lo suficientemente empinada como para dejar atrás a los últimos rivales antes de la ascensión final a la estación de Le Lioran.

Los últimos 35 kilómetros serán muy similares a los de la etapa 11 del Tour 2024 que donde Pogacar y Vingegaard protagonizaron un duelo espectacular con saldo positivo para el danés.

Se encadenan en esa parte final las subidas al Puy Mary (paso de Peyrol), esta vez desde Murat (7,8 km al 6% de desnivel medio), el col de Pertus (4,4 km al 8,5%), y el col de Font de Cère (3,1 km al 5,8%). Desde ahí queda un breve descenso antes del final en cuesta (500 m al 7,4%) en la estación de Super Lioran.