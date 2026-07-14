Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 11 entre Vichy y Nevers

El Tour de Francia 2026 viajará este miércoles al centro del Hexágono con la 11ª etapa, una jornada marcada en rojo por los velocistas y es que todo indica que se resolverá al sprint en la llegada a Nevers.

Después de que Tadej Pogacar mostrara otra vez su ambición en la jornada del 14 de julio, los ciclistas retomarán la competición en Vichy y pondrán rumbo norte por un recorrido de 161,3 km casi sin dificultades orográficas entre los departamentos del Allier y la Nièvre.

Cuestión diferente será el tiempo, un día más con alerta por la persistente ola de calor y este día también por tormentas a la hora de la carrera.

Mapa de la etapa letour.fr

Claves del recorrido de la 11ª etapa del Tour Los dos únicos repechos del día han sido catalogados para el premio de la montaña de cuarta categoría. El último está a 38 km para la meta y no debería impedir el control de los equipos de los hombres más rápidos del pelotón. La llegada estará situada en la calle Amiral Jacquinot y aunque en el último kilómetro no hay curvas, tampoco es un trazado recto porque se sortean rotondas sin girar en ellas. La pancarta de meta solo se ve a falta de 500 metros y los sprinters podrán maniobrar en una calzada de 6 m de anchura, según el libro de ruta. La última vez que llegó aquí el Tour fue en 2003 y el ganador fue un gran velocista, el italiano Alessandro Pettachi.