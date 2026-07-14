Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 11 entre Vichy y Nevers
- El Tour viaja al centro del Hexágono en una etapa que previsiblemente se resolverá al sprint
- 11ª etapa del Tour en directo a las 15:20 en Teledeporte, luego en La 2 y sin cortes en RTVE Play
El Tour de Francia 2026 viajará este miércoles al centro del Hexágono con la 11ª etapa, una jornada marcada en rojo por los velocistas y es que todo indica que se resolverá al sprint en la llegada a Nevers.
Después de que Tadej Pogacar mostrara otra vez su ambición en la jornada del 14 de julio, los ciclistas retomarán la competición en Vichy y pondrán rumbo norte por un recorrido de 161,3 km casi sin dificultades orográficas entre los departamentos del Allier y la Nièvre.
Cuestión diferente será el tiempo, un día más con alerta por la persistente ola de calor y este día también por tormentas a la hora de la carrera.
Claves del recorrido de la 11ª etapa del Tour
Los dos únicos repechos del día han sido catalogados para el premio de la montaña de cuarta categoría. El último está a 38 km para la meta y no debería impedir el control de los equipos de los hombres más rápidos del pelotón.
La llegada estará situada en la calle Amiral Jacquinot y aunque en el último kilómetro no hay curvas, tampoco es un trazado recto porque se sortean rotondas sin girar en ellas. La pancarta de meta solo se ve a falta de 500 metros y los sprinters podrán maniobrar en una calzada de 6 m de anchura, según el libro de ruta.
La última vez que llegó aquí el Tour fue en 2003 y el ganador fue un gran velocista, el italiano Alessandro Pettachi.
Hora y dónde ver la 11ª etapa del Tour 2026
La undécima etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 15.20 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 16.15 aproximadamente en La 2 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.