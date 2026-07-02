Hora y dónde ver gratis en TV todas las etapas del Tour de Francia 2026

Este Tour de Francia 2026 arranca este 4 de julio en Barcelona, y se desarrollará hasta el 26 de julio, con etapa final en París. Es la carrera más importante de las denominadas 'Grandes Vueltas' y la podrás seguir muy de cerca en RTVE. La primera etapa, la Grand Départ, será por tercera vez en su historia en la capital catalana; comienza a las 17:05 horas y se recupera la mítica contrarreloj por equipos que recorrerá algunos de los escenarios más icónicos de Barcelona. Antes, este jueves 2 de julio, a partir de las 18:30 horas, por Teledeporte y RTVE Play vas a poder ver en directo la presentación de todos los equipos que van a competir en este Tour de Francia.

Con 23 equipos y 184 corredores, la 113ª edición de la ronda francesa se presenta apasionante con Pogacar y Vingegaard de nuevo como favoritos, y Seixas, Lipowitz y el español Juan Ayuso como candidatos fuertes a subirse al podio. El esloveno Tadej Pogacar, ganador de la Grande Boucle en 2020, 2021, 2024 y 2025, defiende el título y aspira a conquistar su quinto Tour de Francia, con lo que igualaría a iconos del ciclismo como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, y por supuesto, Miguel Indurain. Su principal rival vuelve a ser el danés Jonas Vingegaard (ganador en 2022 y 2023) que dominó el Giro de Italia en el mes de mayo, y que encara el reto galo en un gran estado de forma.

El esloveno Tadej Pogacar es el gran favorito para hacerse con el Tour de Francia

Conviene no perder de vista a Remco Evenepoel que vuelve a figurar entre los principales aspirantes a título, o por lo menos, no va a ponérselo fácil a aquellos que buscan alcanzar la cima. El espectáculo, sin duda, está garantizado. Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz también busca ser protagonista en el Tour tras su baja de última hora en el Giro.

La subida a la montaña comienza pronto, en las sexta etapa. Será la primera gran prueba para empezar a marcar la diferencia en la clasificación general: el pelotón afronta la ascensión a Gavarnie-Gèdre, un puerto extenso y duro situado en Los Pirineos. La penúltima etapa, la número 20, es la etapa Alpina Reina, la mayor jornada de montaña de la carrera que acumula 5.600 metros de desnivel. Los corredores deben encadenar el Col de la Croix de Fer, el Télégraphe, el Col du Galibier y el temible final en Isère pasando por el Col de Sarenne.