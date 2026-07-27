Tadej Pogacar, el dominador del ciclismo más joven en unirse al club de pentacampeones del Tour de Francia

¿Hemos visto en este Tour de Francia al mejor Tadej Pogacar? Es una respuesta que solamente conoce el esloveno, vencedor de 5 etapas en esta edición de la Grande Boucle y que a falta de una amenaza real a su maillot amarillo se ha dedicado a aupar al podio a su delfín Isaac del Toro.

Pogacar no ha tenido ningún momento de debilidad más allá de que el UAE claudicara ante el Visma de Jonas Vingegaard en la contrarreloj por equipos del primer día. Le arrebató al danés el amarillo en Les Angles, vislumbró su quinta ronda gala en la cima del Col du Tourmalet y cimentó su triunfo con la posterior cabalgada hasta Gavarnie. Finalmente sentenció la carrera con su doble victoria en Le Lioran y Le Markstein.

Mejora con los años La versión de Pogacar de 2024 parecía inmejorable. Después de perder los Tours de 2022 y 2023 ante Jonas Vingegaard, el esloveno llegaba a la ronda gala como flamante vencedor del Giro de Italia. En Francia despejó todas las dudas de si podía acusar el cansancio de competir en ambas carreras. Sin ceder el maillot amarillo desde la cuarta etapa, el líder de UAE se llevó 6 etapas, ganando todas las etapas de los Pirineos y los Alpes así como la contrarreloj final en Niza. Un parcial más que en esta edición. Dejó entonces a su archirrival Vingegaard a 6:17, si bien es cierto que cabe el interrogante del estado en el que se encontraba el danés después de su grave caída en la Vuelta al País Vasco. Cualquier duda la sepultó el esloveno al año siguiente reeditando en París su contundente victoria aunque dando muestras de agotamiento en la última semana, un cansancio más mental que físico.

Evenepoel se acerca… o no Remco Evenepoel acompañó a los dos ases del ciclismo en el podio del Tour de 2024, a 9:18. Este año el belga ha ascendido al segundo puesto, a 6:26, lo que supone la mayor ventaja del esloveno en París sobre su inmediato perseguidor. A pesar de haberse acercado al maillot amarillo en 3 minutos respecto a hace 2 años, la mala noticia para el belga y para los amantes de las carreras reñidas es que nunca sabremos hasta dónde habría podido llevar la distancia Pogacar si se hubiera exprimido hasta el final. La caída de Vingegaard camino del Plateau de Solaison nos desveló una nueva faceta del esloveno en la cima de la Alta Saboya: la de ciclista de equipo al servicio de su compañero Isaac del Toro, al que además regaló una victoria de etapa en Barcelona.