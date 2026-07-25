Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 20 entre Le Bourg d' Oisans y Alpe d'Huez

Este sábado 25 de de julio se disputa la etapa 19 del Tour de Francia 2026 entre Le Bourg d' Oisans y Alpe d'Huez, una jornada de montaña, de 170,9 kilómetros de recorrido con cinco puertos de de la máxima dificultad en la catalogada etapa reina de la presente edición.

El esloveno Tadej Pogacar afronta su último obstáculo en su objetivo de conquistar su quinto Tour de Francia y lograr su seguda victoria consecutiva en Alpe d'Huez tras su triunfo en solitario en la etapa 19 disputada ayer viernes.

La 20ª etapa comienza en Le Bourg d'Oisans para afrontar un bucle de 170,9 kilómetros entre los departamentos del Isère, la Savoya y los Altos Alpes (este de Francia) donde la Croix dde Fer hará la primera selección de corredores con opciones de disputar la victoria de etapa.

Tras el paso por el sprint intermedio en Saint-Julien-Mont-Denis se asciende el Col du Telégraphe (1ª categoría), de casi 12 kilómetros de recorrido y una pendiente media del 7,1%, para encadenar justo después el Col du Galibier, un coloso de categoría especial, de 11,7 kilómetros al 6,9%; a su paso quedan 60 kilómetros con otras dos cotas imponenentes que decidirán la carrera.

Después descenso de casi 30 km corredores subirán el Col de Sarenne, novedad en el Tour con 12,8 km al 7,3% de desnivel, y catalogado también como categoría especial.Desde la cima quedarán unos 14 kilómetros hasta llegar de nuevo al Alpe d'Huez, en su segundo final en alto de la mítica cumbre alpina.