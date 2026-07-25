Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: sesión matinal del sábado con dos finales

Este sábado 25 de julio se disputa en el estadio Ciudad de Málaga la sesión matinal de la segunda jornada los Campeonatos de España absolutos de atletismo donde se deciden los títulos de los 10.000 metros marcha en categoría femenina y el lanzamiento de martillo en la masculina.

En la marcha, la gran favorita es, cómo no, la campeona olímpica María Pérez. Esta será solo su segunda competición del año. Mientras, en el peso Kevin Arreaga defenderá el título masculino con Pedro José Martín como principal rival.

En esta jornada también se pondrá en acción Jael Bestué en las eliminatorias de los 200 metros o a Adrián Ben en las semifinales de los 1.500 m.

Además, seguirá el desarrollo de las pruebas combinadas.