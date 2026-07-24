Emergencia nacional: ascienden a 11.500 los evacuados por los incendios fuera de control en Madrid y Ávila

España afronta este viernes una jornada crítica en la lucha contra el fuego, especialmente en el centro peninsular, donde el número de evacuados ha ascendido ya a 11.500 personas debido a la virulencia de las llamas en la Comunidad de Madrid ―10.000 evacuados― y la provincia de Ávila ―1.500 evacuados―.

Ante una situación calificada como "crítica" y con incendios que superan la capacidad de extinción, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional (situación operativa 3), lo que supone que el Gobierno central asume la dirección y coordinación de todos los recursos estatales, autonómicos y locales.

El despliegue de emergencia se centra en proteger la vida de los ciudadanos en una noche en la que se han sucedido desalojos angustiosos tanto en núcleos urbanos como en centros de especial vulnerabilidad.

La medida de emergencia nacional se ha tomado por la simultaneidad de los focos, la amenaza directa a poblaciones y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas" que se esperan para hoy, con fuertes rachas de viento que podrían agravar la evolución de los incendios activos.

Madrid: municipios evacuados y carreteras cortadas La situación en el suroeste de Madrid es de "alto riesgo" con tres incendios de extrema gravedad que permanecen activos y fuera de control. El fuego declarado en San Martín de Valdeiglesias, originado por un vehículo que ardió en la M-501, ha obligado a evacuar a los vecinos hacia el casco urbano de Pelayos de la Presa y a confinar urbanizaciones como San Ramón y Jaracruz. ““ Por su parte, el incendio de Villa del Prado ha provocado el desalojo completo de la localidad de Aldea del Fresno (3.500 habitantes), mientras el resto de la población de Villa del Prado permanece confinada en sus casas con puertas y ventanas cerradas por el humo. La movilidad en la zona se ha visto seriamente afectada con el corte total de cinco carreteras autonómicas, entre las que destacan la M-501 entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, y la M-507 entre Villa del Prado y la N-403. ““ Además, un doble corte en la red de telecomunicaciones ha dejado sin servicio a 40 poblaciones de la región, dificultando la coordinación y el contacto de los vecinos afectados.

Ávila: el riesgo del incendio de Burgohondo En la provincia de Ávila, la preocupación máxima se sitúa en el incendio de Burgohondo-Navaluenga, que avanza a una velocidad "inusitada" de tres kilómetros en apenas 40 minutos. Tres incendios en la Comunidad de Madrid y otro en Burgohondo, Ávila, obligan a evacuar y confinar poblaciones RTVE NOTICIAS Las autoridades han emitido mensajes de alerta para que los vecinos de El Tiemblo, Burgohondo y Navaluenga (unas 1.500 personas) se confinen en sus viviendas. El riesgo es tal que ya se ha procedido al desalojo preventivo del camping de El Burguillo y de varias casas rurales en la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Uno de los puntos más delicados ha sido la evacuación de la residencia de ancianos San Antonio en El Tiemblo, cuyos residentes han tenido que ser trasladados a Cebreros durante la noche. ““ Esta situación se suma a la de Madrid, donde los usuarios de la residencia López Rumayor han sido acogidos en un polideportivo municipal, trasladando a los más frágiles a centros públicos de la Agencia Madrileña de Atención Social.