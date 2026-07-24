Emergencia nacional: ascienden a 11.500 los evacuados por los incendios fuera de control en Madrid y Ávila
- El Gobierno central asume el mando ante la gravedad de los fuegos en el suroeste de la región madrileña
- Los desalojos masivos afectan a residencias de mayores y más de 40 municipios sufren cortes de teléfono
- DIRECTO | Última hora de los incendios en España
España afronta este viernes una jornada crítica en la lucha contra el fuego, especialmente en el centro peninsular, donde el número de evacuados ha ascendido ya a 11.500 personas debido a la virulencia de las llamas en la Comunidad de Madrid ―10.000 evacuados― y la provincia de Ávila ―1.500 evacuados―.
Ante una situación calificada como "crítica" y con incendios que superan la capacidad de extinción, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional (situación operativa 3), lo que supone que el Gobierno central asume la dirección y coordinación de todos los recursos estatales, autonómicos y locales.
El despliegue de emergencia se centra en proteger la vida de los ciudadanos en una noche en la que se han sucedido desalojos angustiosos tanto en núcleos urbanos como en centros de especial vulnerabilidad.
La medida de emergencia nacional se ha tomado por la simultaneidad de los focos, la amenaza directa a poblaciones y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas" que se esperan para hoy, con fuertes rachas de viento que podrían agravar la evolución de los incendios activos.
Madrid: municipios evacuados y carreteras cortadas
La situación en el suroeste de Madrid es de "alto riesgo" con tres incendios de extrema gravedad que permanecen activos y fuera de control. El fuego declarado en San Martín de Valdeiglesias, originado por un vehículo que ardió en la M-501, ha obligado a evacuar a los vecinos hacia el casco urbano de Pelayos de la Presa y a confinar urbanizaciones como San Ramón y Jaracruz.
Por su parte, el incendio de Villa del Prado ha provocado el desalojo completo de la localidad de Aldea del Fresno (3.500 habitantes), mientras el resto de la población de Villa del Prado permanece confinada en sus casas con puertas y ventanas cerradas por el humo.
La movilidad en la zona se ha visto seriamente afectada con el corte total de cinco carreteras autonómicas, entre las que destacan la M-501 entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, y la M-507 entre Villa del Prado y la N-403.
Además, un doble corte en la red de telecomunicaciones ha dejado sin servicio a 40 poblaciones de la región, dificultando la coordinación y el contacto de los vecinos afectados.
Ávila: el riesgo del incendio de Burgohondo
En la provincia de Ávila, la preocupación máxima se sitúa en el incendio de Burgohondo-Navaluenga, que avanza a una velocidad "inusitada" de tres kilómetros en apenas 40 minutos.
Las autoridades han emitido mensajes de alerta para que los vecinos de El Tiemblo, Burgohondo y Navaluenga (unas 1.500 personas) se confinen en sus viviendas. El riesgo es tal que ya se ha procedido al desalojo preventivo del camping de El Burguillo y de varias casas rurales en la Reserva Natural del Valle de Iruelas.
Uno de los puntos más delicados ha sido la evacuación de la residencia de ancianos San Antonio en El Tiemblo, cuyos residentes han tenido que ser trasladados a Cebreros durante la noche.
Esta situación se suma a la de Madrid, donde los usuarios de la residencia López Rumayor han sido acogidos en un polideportivo municipal, trasladando a los más frágiles a centros públicos de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Otros focos activos en la península
Mientras Madrid y Ávila concentran los mayores esfuerzos, otras regiones también luchan contra el fuego. En León, el incendio de Murias de Ponjos ha alcanzado el Nivel 2 de gravedad, obligando a evacuar a cerca de 40 vecinos de las poblaciones de Rosales, Folloso y Andarraso.
En Huelva, la Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo completo de Villanueva de las Cruces ante la cercanía de las llamas de un incendio en El Cerro del Andévalo que ya ha recorrido más de 1.200 hectáreas.
Como nota positiva, en Castilla-La Mancha se observa un ligero alivio; el incendio de Almorox (Toledo) se encuentra en fase de estabilización, permitiendo el regreso progresivo de algunos evacuados, al igual que en el incendio de La Mierla en Guadalajara, el segundo más grave de este siglo en España con 35.000 hectáreas calcinadas.
Reunión de urgencia en el Centro de Coordinación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes la reunión del Comité Estatal de Coordinación del Plan Estatal de Emergencias tras agravarse la ola de incendios que golpea la zona centro. Tras la declaración de emergencia de interés nacional por los fuegos en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo que continúan sin control ni perímetro fijado.
La situación meteorológica, marcada por fuertes vientos, complicará los trabajos de los más de 270 profesionales desplegados. Hasta el momento, las evacuaciones superan las 11.500 personas, mientras el SUMMA112 mantiene un amplio operativo preventivo en la zona afectada.
La reunión hará un seguimiento de los incendios forestales con el objetivo de evaluar el avance de los focos de Madrid, Ávila, León y Toledo, tras una jornada de calor extremo que ha elevado la cifra de hectáreas quemadas en lo que va de año a más de 123.000 en toda España. Cuatro veces más que el año pasado por estas fechas.