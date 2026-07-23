El avance de los incendios de Guadalajara al ritmo de las evacuaciones

Los incendios que continúan activos en la provincia de Guadalajara no solo han dejado tras de sí miles de hectáreas calcinadas en los entornos de La Mierla y de Selas. También han ido dibujando un mapa de desalojos y confinamientos que ha obligado a centenares de personas a abandonar sus hogares. El operativo ha ido adaptando sus decisiones a la evolución del fuego, primero en el corazón dela Sierra Norte de Guadalajara y después hacia las parameras, hasta rozar la provincia de Soria. Más de una treintena de localidades han llegado a ser evacuadas y otras han permanecido confinadas durante varios días.

Primeros desalojos en Umbralejo El incendio de La Mierla se declaró el jueves, 16 de julio. Las primeras medidas de prevención se llevaron a cabo en una pedanía de esta localidad, en Umbralejo, donde 47 menores y 7 monitores que se alojaban en un campamento de este municipio fueron trasladados preventivamente a Humanes. Poco después llegó el confinamiento de Muriel y de la zona del embalse de Beleña. El comportamiento del fuego era mucho más agresivo de lo previsto según explicaban los técnicos y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. El viento, las altas temperaturas y la complicada orografía se traducían en "un nivel de propagación máximo en una zona boscosa". Un día después, el 17 de julio, las hectáreas calcinadas ascendían a 2.000 y el operativo ampliaba su perímetro de seguridad. En apenas unas horas, más de 250 personas abandonan sus viviendas como consecuencia del avance de las llamas. El dispositivo ordenó la evacuación de Muriel, Umbralejo, Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque, ampliando el perímetro de seguridad conforme el incendio penetraba en el Parque Natural dela Sierra Norte. Algunos vecinos explicaban como vieron "la columna de humo que había y se fueron llamando" unos a otros. "Soplaba muy fuerte el viento, nunca había soplado así" y su dirección era hacia sus pueblos. “Al ver la columna de humo se fueron llamando unos a otros“ Mientras tanto, la incertidumbre se extendía entre la población. Muchos habitantes apenas tuvieron tiempo de recoger alguna muda antes de marcharse. Mientras otros permanecían pendientes de nuevos avisos del sistema ES-Alert o de las llamadas de sus alcaldes.

Las evacuaciones se extienden por la Sierra Norte La situación empeoró entre el viernes y el sábado. La evolución del frente obligó a ampliar las evacuaciones hacia El Ordial, Zarzuela de Jadraque y Arroyo de las Fraguas, además de incorporarse Monasterio y la pedanía de Veguillas, donde los propios vecinos decidieron marcharse de forma preventiva ante la cercanía del fuego. Con el viento ganando intensidad, el incendio volvió a crecer durante el fin de semana. Las órdenes alcanzaron nuevos municipios como Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, mientras otras localidades como Hiendelaencina y La Nava permanecían confinadas por la presencia de humo y la proximidad del frente. Paralelamente se preparaban evacuaciones preventivas en Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, Aldeanuevade Atienza y Naharros, ante la previsión de que el incendio continuara su avance hacia el norte. En este momento más de 1000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares. Una de trasladadas a uno de los centros habilitados para la acogida de afectados contaba a RTVE que "el día anterior a la evacuación ya estaban avisados. “El día anterior a la evacuación ya estaban avisados“ La noche del domingo marcó uno de los momentos más delicados y el lunes se adoptan nuevas medidas de protección. Se evacúan Hiendelaencina, Congostrina y San Andrés de Congosto. Además, con todo esta situación de fondo, el fuego traspasó fronteras y alcanzó la provincia de Soria.

Selas, segundo incendio en 5 días El martes, 21 de julio, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible recibió un aviso desde Selas, también en la provincia de Guadalajara, el segundo fuego en menos de una semana. Al parecer se originó presuntamente por las chispas producidas tras el reventón de la rueda de un camión que circulaba por la N-211, prendió en la cuneta y rápidamente saltó a monte. Los técnicos comprobaron que se trataba de un incendio con gran potencial y rápidamente el operativo centro sus prioridades en proteger a la población. Los veinte vecinos de Aragoncillo fueron los primeros evacuados. "Desde el primer día estamos centrados en la protección de las poblaciones, lo que dificulta tener un control de frente continuo" aclaraba Juan José Fernández, jefe del Operativo de Extinción del INFOCAM. “Desde el primer día centrados en la protección de las poblaciones“ A lo largo de la tarde, con el incendio ya en nivel 2, la orden se amplió de forma preventiva a Establés, Anchuela del Campo, Concha y Torrubia. Y horas después fueron desalojadas las localidades de Tartanedo, Pardos y Anchuela del Campo. En torno a 250 vecinos fueron derivados a la Escuela Hogar Peñablanca, convertida en centro de acogida para la emergencia. Muchos otros optaron por trasladarse a viviendas de familiares en Molina de Aragón y otros municipios cercanos.