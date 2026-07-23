Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 18 entre Voiron y Orcières-Merlette
- Jornada de montaña en otro día clave para la clasificación general
- Sigue en directo la etapa 18 del Tour de Francia 2026 en RTVE Play
Este jueves 23 de de julio se disputa la etapa 18 del Tour de Francia 2026 entre Voiron y Orcières-Merlette, una jornada catalogada de montaña, de 185,2 kilómetros de recorrido con cuatro puertos de montaña, dos de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera, con la ascensión final a Orcières-Merlette.
La victoria del belga Jasper Philipsen en el sprint de la etapa 17 con final en Voiron tras una jornada con fugas constantes da paso a la primera batalla alpina donde los favoritos de la clasificación general volverán a tener protagonismo en una jornada montañosa donde Tadej Pogacar defiende el maillot amarillo de líder.
Tras unos primeros kilómetros llanos, el pelotón afront la ascensión al puerto de Engins, de primera categoría, de unos 11 kilómetros al 5,4% de desnivel medio para encadenar después la ascensión a la Côte de Monteynard (2ª categoría) con cerca de 10km de subida al 5% de desnivel medio.
En el punto kilométrico 112 se afronta el Côte de Terrases (3ª categoría), una ascensión corta de poco más de 3 kilómetros y un desnivel del 6,6%, muy similar a la siguiente dificultad montañosa, el Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (3ª categoría), de 2,5 kilómetros al 6,9%.
La subida a Orcières Mertlette (1ª categoría) tampoco tiene rampas muy grandes (7,1 km al 6,7%) pero sí será una pendiente constante hasta superar los 1.800 m de altitud sobre el nivel del mar.
Horario y dónde ver la etapa 18 del Tour 2026
La decimoctava etapa del Tour de Francia 2026 puedes verla íntegra en directo, en abierto y gratis este jueves 23 de julio desde las 14:40 hora peninsular española en Teledeporte, a partir de las 15:50 horas en La1 y sin cambiar de canal en RTVE Play con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Pedro Delgado, las habituales voces del ciclismo en TVE.
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